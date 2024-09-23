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  4. Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı anlattıklarıyla Oktay Kaynarca'yı şaşırttı! Babası böbreğini vermekten son anda vazgeçti

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı anlattıklarıyla Oktay Kaynarca'yı şaşırttı! Babası böbreğini vermekten son anda vazgeçti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.09.2024 10:50
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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Ceren Koç adlı genç isim böbrek rahatsızlığını anlatırken babasının kendisine böbreğini vermediğini açıkladı. Oktay Kaynarca duydukları karşısında şoke oldu ve sorularla durumu anlamaya çalıştı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı anlattıklarıyla Oktay Kaynarca'yı şaşırttı! Babası böbreğini vermekten son anda vazgeçti

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu yerine sunucu olarak gelen Oktay Kaynarca genç yarışmacının anlattıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Kim Milyoner Olmak İster' son bölümüne 21 yaşındaki genç yarışmacı Ceren damga vurdu. Ceren Koç sağlık sorunu yaşadığını söyleyerek börek nakli beklediğini açıkladı.

Yarışmacı, yıllar sonra tanıdığı babasının kendisine böbreğini vermeyi reddettiğini söyledi.

Ceren Koç "Annemle yaşıyorum, normal şartlarda 4. sınıfta olmam gerekiyordu ama üniversite 3. sınıf öğrencisiyim. Organ nakli bekliyorum, böbrek bekliyorum. Şu an diyaliz sürecindeyim. Aslında nakil olacaktım ama ameliyat günü iptal oldu" dedi.

Oktay Kaynarca "Neden?" diye sorunca genç ismin anlattıkları duyanları üzdü.

Ceren Koç "Vericim babamdı babam ameliyat günü vazgeçti. Zaten kendisiyle tanışmamız da 20 yıl sonra oldu. Hastaneye yattığım süreçte tanıştık kendisiyle. Daha önce görmemiştim" deyince Kaynarca "Enteresan bir dakika nasıl oldu?" dedi.

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SON ANDA VAZGEÇMİŞ

Yarışmacı "Hastane sürecinde annem çaresiz kaldığı için kendisi onunla iletişime geçmiş. Hiç görmemiştim kendisi görüşmek istememişti" dedi. Kaynarca ise "Hiç annene sormadın mı bunca zaman?" diye sordu.

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Ceren Koç ise yaşadıklarını anlatmaya devam ederek "Hastaneye geldikten sonra hastalığın verdiği ölüm korkusu affedemeyeceğim kimse yok diye düşündüm affettim. Yüzde 90 uyumlu çıktı, benimle iletişime geçmedi, vermekten vazgeçti. Her şeye rağmen hayat çok güzel" diyerek seyircileri üzdü.

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