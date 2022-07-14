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Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı, Kenan İmirzalıoğlu'nun koltuğuna oturunca...

14.07.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını sunan Kenan İmirzalıoğlu zaman zaman yarışmada ilginç anlar yaşıyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında son olarak 19 yaşındaki Halil Enes Kaya heyecanlanarak ünlü sunucunun koltuğuna oturunca ortaya komik anlar çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı, Kenan İmirzalıoğlu'nun koltuğuna oturunca...

Kim Milyoner Olmak İster son bölümde yine ilginç anlar yaşandı. Yarışmaya katılan 19 yaşındaki Halil Enes Kaya, stüdyoya girerken oldukça heyecanlıydı.

'Kim Milyoner Olmak İster'de ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıyı anons ederek stüdyoya davet etti. Stüdyodan içeri giren yarışmacı, oldukça heyecanlandı.

Yarışmacı stüdyoya girerken oturacağı koltukları karıştırdı ve ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun koltuğuna oturmak için hamle yaptı.

Durumu düzelten İmirzalıoğlu, yarışmacıyı diğer koltuğa aldı. Ancak bu anlarda yaşanan diyalog seyircileri güldürdü.

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"İSTERSEN BİR DE BÖYLE DENEYELİM"

Genç yarışmacı Halil Enes Kaya koltukları karıştırınca Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıyı, "İstersen bir de böyle deneyelim" diyerek uyardı.

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Kenan İmirzalıoğlu
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