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'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 100 bin TL değerindeki futbol sorusu olay oldu!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
06.05.2024 12:47
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programında yarışmacıların verdiği cevaplar sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Programda son olarak sorulan 100 bin TL değerindeki soru, sosyal medyada çok konuşuldu.

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 100 bin TL değerindeki futbol sorusu olay oldu!

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan 100 bin TL değerindeki soru sosyal medyada çok konuşuldu.

YARIŞMACI TRABZONSPOR'U İŞARETLEDİ

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Yarışmada sorulan 100 bin değerindeki soru ise şöyleydi:

"1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde, art arda 90 iç saha maçında mağlup olmayarak 'kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım' unvanını elinde bulunduran hangisidir?"

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Şıklarda ise A) Trabzonspor, B) Fenerbahçe, C) Galatasaray, D) Beşiktaş yer alıyordu. Yarışmacı bu soruda yüzde elli joker hakkını ve çift cevap joker hakkını kullandı.

Sonunda, yarışmacı A şıkkı olan Trabzonspor'u işaretleyerek doğru yanıtı verdi ve büyük bir başarıya imza attı.

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Bu durum, yarışmanın heyecanını daha da artırdı ve sosyal medyada geniş çapta konuşuldu.

Vitrin


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