Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 'papağan' sorusu! Guinness Dünya Rekorlarına girmişti! Zac adlı papağan kaç teneke açtı?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan ''Papağan'' sorusu Twitter (X) başta olmak üzere sosyal medyada gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıya "2012 yılında Zac adlı bir papağan bir dakikada kaç teneke içecek açarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?" diye sordu. İşte o sorunun yanıtı...

ZAC ADLI PAPAĞAN KAÇ TENEKE AÇTI?

SORU: 2012'de Zac adlı bir papağan bir dakikada kaç teneke içecek açarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?

A) 15

B) 35

C) 55

D) 75

Dünyanın en çok kutu kapağını açan papağanı olan Zac the Macaw ismli bu hayvan, 1 dakikada 35 kutu kapağını açabiliyor, 2012.





