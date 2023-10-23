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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 'papağan' sorusu! Guinness Dünya Rekorlarına girmişti! Zac adlı papağan kaç teneke açtı?

23.10.2023 07:55 | Son Güncelleme:
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Kenan İmirzalıoğlu'nun yarışmacıya yönelttiği ''Papağan'' sorusu gündem oldu. Dün akşamki Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını kaçıranlar arama motorlarında soruya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, 2012'de Zac adlı bir papağan bir dakikada kaç teneke içecek açarak Guinness Dünya Rekorlarına girdi? İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran sorunun yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan ''Papağan'' sorusu Twitter (X) başta olmak üzere sosyal medyada gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıya "2012 yılında Zac adlı bir papağan bir dakikada kaç teneke içecek açarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?" diye sordu. İşte o sorunun yanıtı...

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ZAC ADLI PAPAĞAN KAÇ TENEKE AÇTI?

SORU: 2012'de Zac adlı bir papağan bir dakikada kaç teneke içecek açarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?

A) 15
B) 35
C) 55
D) 75

Dünyanın en çok kutu kapağını açan papağanı olan Zac the Macaw ismli bu hayvan, 1 dakikada 35 kutu kapağını açabiliyor, 2012.

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