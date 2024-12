Kimisi yorgunluktan bayıldı, kimisine kramplar girdi! Guinness Dünya Rekorları artık denemeyi bile yasakladı: "Dünyanın en uzun öpüşmesi" rekoru tarih oldu

MYNET|DIŞ HABERLER 2013 yılında Tayland'ın Pattaya kentinde Ripley's Believe It or Not! tarafından düzenlenen dünyanın en uzun öpücüğü yarışmasına katılan Taylandlı çift Ekkachai ve Laksana Tiranarat, Guinness Dünya Rekorları'nda 'Dünyanın En Uzun Öpücüğü' rekorunu kırmışlardı. Ekkachai ve Laksana 58 saat 35 dakika sonra resmen dünyanın en uzun öpüşme rekortmeni olarak 100.000 Tayland Bahtı (yaklaşık 103 bin TL) tutarındaki büyük ödülün yanı sıra 100.000 Baht değerinde iki elmas yüzük kazandı.

SAĞLIK SORUNLARI YAŞANIYORDU

Rekor denemesine katılan yarışmacıların Guinness öpüşmeye devam etmek için mücadele ederken, psikoz gibi uyku eksikliğiyle ilişkili tehlikelere maruz kaldıklarını ve sağlık sorunları yaşadıklarını gördüler. Guinness, insanların sağlığı için rekoru iptal etti.

1999 yılında eski rekortmenler Karmit Tzubera ve Dror Orpaz, 30 saat 45 dakika süren bir öpüşmeyle rekoru kırdıktan sonra neredeyse bayılacak duruma gelmişler ve yorgunluktan tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılmışlardı. 2004'te, bir başka yarışmacı deneme sırasında kas krampları geçirdi ve acıyla başa çıkabilmesi için partnerinin ona masaj yapması gerekti. 31 saat 18 dakikalık öpüşmenin ardından oksijenle canlandırılmak zorunda kaldı.