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  4. Banyo tavanında fark etti! Ne olduğunu anlayamadı: Sosyal medyadan komplo teorileri yükseldi

Banyo tavanında fark etti! Ne olduğunu anlayamadı: Sosyal medyadan komplo teorileri yükseldi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
16.11.2024 15:13
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Avustralya'da kaydedilen bir görüntü kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı. İsmi açıklanmayan bir kadın evinin banyosuna girdiğinde tavanda birdenbire ortaya çıkan iki çubuk yapıştığını keşfettiğinde şaşkına döndü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra kullanıcıların büyük bir bölümü çubukların termit olduğunu söyleyerek uyarıda bulundu.

Banyo tavanında fark etti! Ne olduğunu anlayamadı: Sosyal medyadan komplo teorileri yükseldi

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'da bir kadın evinin banyosunun tavanında iki çubuk fark edince o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyadan paylaştı. Çubukların ne olduğunu kullanıcılara soran genç kadın hiç beklemediği tepkilerle karşılaştı. Çünkü sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü çubukların termite benzediğini ve en kısa sürede evin temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Aslında bu çubuklar termitlerin ağaç, toprak, tükürük veya dışkılarından oluşan tünel benzeri bir yapıya sahip olmasıyla oluşur. Bu tünel, termitlerin hayatta kalabilmek için neme ihtiyaç duyması nedeniyle onları yırtıcılardan ve kurumaktan korumaya yardımcı olacak. Bununla birlikte bu tünel aynı zamanda besin kaynağı ile yuva arasında hareket etmelerinin de bir yoludur.

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