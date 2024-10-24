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Park halinde görünce şüphelendi: Karısını arabanın içinde başka bir adamla uygunsuz bir şekilde yakaladı! Aldatılan eş öfkeden deliye döndü

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.10.2024 12:12
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Hindistan'da ismi açıklanmayan bir adam restoranın yanında karısını aracının içinde başka bir adamla yakaladı. İhaneti gören eş öfkeden deliye döndü. Aldatılmayı hazmedemeyen adam karısının sevgilisini darp etti.

Park halinde görünce şüphelendi: Karısını arabanın içinde başka bir adamla uygunsuz bir şekilde yakaladı! Aldatılan eş öfkeden deliye döndü

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Lucknow şehrinin Ashiana bölgesinde bir adam, karısını ve erkek arkadaşını bir restoranın dışında arabada uygunsuz bir halde yakaladı.

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İddiaya göre, adam işten dönerken karısının aracını bir restoranın yanında park halinde görünce şüphelenerek içine baktı. İncelemek için yaklaştığında, aracın içerisinde karısını başka bir adamla birlikte görünce şok oldu.

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Kadının kocası ve sevgilisi arasında sokak ortasında şiddetli bir kavga yaşandı. İkili birbirlerini darp ederken olaya polis müdahale etti.

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