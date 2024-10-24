Park halinde görünce şüphelendi: Karısını arabanın içinde başka bir adamla uygunsuz bir şekilde yakaladı! Aldatılan eş öfkeden deliye döndü

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Lucknow şehrinin Ashiana bölgesinde bir adam, karısını ve erkek arkadaşını bir restoranın dışında arabada uygunsuz bir halde yakaladı.

İddiaya göre, adam işten dönerken karısının aracını bir restoranın yanında park halinde görünce şüphelenerek içine baktı. İncelemek için yaklaştığında, aracın içerisinde karısını başka bir adamla birlikte görünce şok oldu.

Kadının kocası ve sevgilisi arasında sokak ortasında şiddetli bir kavga yaşandı. İkili birbirlerini darp ederken olaya polis müdahale etti.