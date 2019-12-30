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  4. Kimse Bilmez dizisinden Atatürk'e sansür açıklaması!

Kimse Bilmez dizisinden Atatürk'e sansür açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 14:20 | Son Güncelleme

ATV'de yayınlanan Kimse Bilmez dizisinin 24'üncü bölümünde Atatürk portresinin sansürlenmesi izleyenleri ve sosyal medya kullanıcılarını sinirlendirdi. Dizinin yönetmeni ise 27'nci bölümden sonra açıklama yaptı: "Teknik bir olay"

ATV'de yayınlanan ve kısa bir süre önce final yapan, başrollerinde Keremcem ve Özgü Kaya’nın yer aldığı Kimse Bilmez adlı dizinin 24’üncü bölümünde Atatürk portresinin sansürlendiği iddiası sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü.

24’üncü bölümde yayınlanan görüntülerde, kapının üzerindeki Atatürk portresi oldukça net bir şekilde görünürken, sahnenin sonunda ise portrenin flulaştırıldığı ve bozulduğu görülüyor.

YÖNETMENDEN AÇIKLAMA GELDİ!

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler hakkında konuşan dizinin yönetmeni Kartal Çidamlı, üç bölüm sonra bir açıklama yaptı ve konunun teknik bir sıkıntı olduğunu aktararak şunları söyledi: “Mevzu bahis sahnenin sadece tek bir planında dijital müdahale mevcuttur. Bu müdahalenin sebebi de camda, reflektör tutan ışıkçı kardeşimizin yansımasıdır. Takdir edileceği üzere, zamanla yarışılan dizi çekimlerinde bu tür teknik hatalarımızı kurguda düzeltmekteyiz. Burada da o yansıma silinmiş, videolarda görüleceği üzere Atatürk resmi ellenmemiştir.”

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