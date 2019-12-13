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Kimse Bilmez ekrana veda ediyor! Kimse Bilmez dizisi final bölümü ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 13.12.2019 20:40 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında yayınlanan, Keremcem ve Özgü Kaya'nın başrollerde oynadığı Kimse Bilmez dizisi için erken final kararı alındı. Son olarak kadrosuna Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılan Anıl Kır'ı da katan Kimse Bilmez'in final bölüm tarihi de belli oldu.

Kimse Bilmez ekrana veda ediyor! Kimse Bilmez dizisi final bölümü ne zaman?

Dizi sektöründe bir bir finaller yaşanıyor. Son dönemde Sevgili Geçmiş, Kurşun ve Aşk Ağlatır dizilerinin final kararı almasından sonra bu kez de Kimse Bilmez dizisinden hayranlarını üzen haber geldi. Kimse Bilmez dizisi 29 Aralık Pazar ekrana gelecek olan 28. bölümüyle final yapacak.

kimse bilmez

Hakan Eren ve Reyhan Pekar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizide Keremcem (Ali), Özgü Kaya (Sevda), Burak Serdar Şanal (Pilot), Zeynep Elçin (Duygu), Zehra Yılmaz (Tuğçe), Kubilay Penbeklioğlu (Köksal), Özlem Başkaya (Hayriye), Ferdi Kurtuldu (Hüdaverdi), Yiğit Koçak (Sinan), Selda Özbek (Meral), Hakan Altıner (İlhan) rol alıyordu.

Geçen hafta 25. bölümüyle ekrana gelen dizinin 28. bölümde ekranlara veda edeceği öğrenildi. Kimse Bilmez dizisi oyuncularının final kararının ardından oldukça üzgün olduğu ifade edildi.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
ATV yi seyreden kitle belli
ATV ve TRT 1 seyreden kitle belli bu haberde onları ilgilendiriyor
kim diyo sevildgini yalancılar kimse izlemiyor.final sebebi de buu
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