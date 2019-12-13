Kimse Bilmez ekrana veda ediyor! Kimse Bilmez dizisi final bölümü ne zaman?

Dizi sektöründe bir bir finaller yaşanıyor. Son dönemde Sevgili Geçmiş, Kurşun ve Aşk Ağlatır dizilerinin final kararı almasından sonra bu kez de Kimse Bilmez dizisinden hayranlarını üzen haber geldi. Kimse Bilmez dizisi 29 Aralık Pazar ekrana gelecek olan 28. bölümüyle final yapacak.

Hakan Eren ve Reyhan Pekar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizide Keremcem (Ali), Özgü Kaya (Sevda), Burak Serdar Şanal (Pilot), Zeynep Elçin (Duygu), Zehra Yılmaz (Tuğçe), Kubilay Penbeklioğlu (Köksal), Özlem Başkaya (Hayriye), Ferdi Kurtuldu (Hüdaverdi), Yiğit Koçak (Sinan), Selda Özbek (Meral), Hakan Altıner (İlhan) rol alıyordu.

Geçen hafta 25. bölümüyle ekrana gelen dizinin 28. bölümde ekranlara veda edeceği öğrenildi. Kimse Bilmez dizisi oyuncularının final kararının ardından oldukça üzgün olduğu ifade edildi.

