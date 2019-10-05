Kimse Bilmez kadrosuna hangi usta oyuncu katıldı?

atv’nin her bölümü merakla beklenen Baba Yapım imzalı dizisi Kimse Bilmez’in oyuncu kadrosu genişliyor. Diziye, daha önce onlarca dizi ve sinema filminde rol alan Yeşilçam’ın usta isimlerinden Fatma Karanfil dahil oldu. 16’ncı bölümden itibaren ekranlarda olacak Karanfil, Keremcem’in eski eşinin annesi 'Nilüfer' karakterine hayat verecek.

Daha önce atv’de yayınlanan 'Bahtiyar Ölmez' dizisinde 'Hafize' karakterini canlandıran 51 yıllık usta oyuncu, bu defa yine atv ekranlarında Kimse Bilmez’de çok özel bir rolle seyirci karşısına çıkacak.

Yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren’in üstlendiği dizinin Yönetici Yapımcılığını Osman Enes Yakut üstleniyor. Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal’ın paylaştığı dizide; Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Adnan Biricik, Asya Taşkın ve Beran Özel gibi isimler de yer alıyor.



