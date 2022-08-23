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Kimse bu kadarını beklemiyordu: Sayı ikiye katlandı! Porno...

23.08.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar koronavirüs pandemisi sonrası dünya çapında birçok şirketin evden çalışma sistemine geçmesi sonrası porno bağımlılığında bir artış olduğunu öne sürdü. Özellikle İngiltere’de rekor sayıda İngiliz'in porno bağımlılığından kurtulmak için kliniklere başvurduğunu belirtti.

Kimse bu kadarını beklemiyordu: Sayı ikiye katlandı! Porno...

Uzmanlar, porno bağımlılığına harcanan saatlerin 2019'a kıyasla iki katına çıktığını söylüyor. Her ay izleyici sayısı katlanarak artan porno filmlerine olan bağımlılık, bağımlılarını gerçek hayattan koparıyor.

YARDIM İSTİYORLAR

Pandemi sırasında uzaktan çalışmanın yaygınlaştığı bu sorun için özellikle İngiltere’de rakam korkunç boyutlara ulaştı. İngilizler bu bağımlılıktan kurtulmak için uzmanlardan yardım istiyor. Doktorlar, sadece birkaç tık ötede hemen ulaşılabilen yetişkin içerikli videoların sıradan kullanıcıları bile bağımlıya dönüştürdüğünü ve sorunu olanları daha da kötüleştirdiğini söylüyor.

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GÜNDE 14 SAAT PORNO İZLİYOR

İngiltere'nin en büyük seks ve porno bağımlılığı kliniği olan Londra'daki Laurel Center, günde 14 saate kadar porno izleyen bazı uzaktan çalışanları tedavi ettiğini söylüyor.

Merkezin klinik direktörü Dr. Paula Hall, WFH'nin insanların artık bilgisayarlarının başında her zamankinden daha fazla yalnız zaman geçirdikleri anlamına geldiğini söyledi. Dr. Hall, bu yıl kliniğe gelen hastaların daha yoğun tedaviye ihtiyacı olduğunu söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
porno
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