Kimse bunu beklemiyordu! Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi duyuruldu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Rafa Silva kriziyle ilgili beklenmedik bir karar geldiği açıklandı. Portekizli oyuncunun takımda mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği konuşulurken, takımla henüz antrenmanlara çıkmaması dikkat çekmişti. Bu olayın ardından flaş gelişme duyuruldu.
Sabah gazetesinin haberine göre Rafa Silva’nın dün tesislerde bazı takım arkadaşlarıyla sohbet ettiği, geri dönüş çalışmalarının sonuna gelen deneyimli futbolcunun Fatih Karagümrük maçının ardından yapılacak ilk antrenmanda yer alabileceği kaydedildi.
Ek olarak Rafa Silva’nın takım çalışmalarına katılıp aradaki farkı kapatması halinde Süper Lig’de gelecek hafta oynanacak Gaziantep FK maçında kadroda yer alabileceği ifade edildi.
Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Sergen Yalçın basın toplantısında, “Oyuncu bizim için çok değerli. Antrenman yapmak istiyorsa buyursun gelsin ve antrenmana çıksın. Hafta sonu maçta yine kullanalım. Oyuncu tarafında da bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Olsa konuşur çözeriz ama iletişimi kapattı. Menajeri yoluyla iletişim kuruluyor.” ifadelerini kullanmıştı.
