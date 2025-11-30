Kimse bunu beklemiyordu! Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi duyuruldu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Rafa Silva kriziyle ilgili beklenmedik bir karar geldiği açıklandı. Portekizli oyuncunun takımda mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği konuşulurken, takımla henüz antrenmanlara çıkmaması dikkat çekmişti. Bu olayın ardından flaş gelişme duyuruldu.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nasıl sonuçlanır? SEN DE KATIL Fenerbahçe kazanır Berabere biter Galatasaray kazanır Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

İLK ANTRENMANDA YER ALABİLİR!

Sabah gazetesinin haberine göre Rafa Silva’nın dün tesislerde bazı takım arkadaşlarıyla sohbet ettiği, geri dönüş çalışmalarının sonuna gelen deneyimli futbolcunun Fatih Karagümrük maçının ardından yapılacak ilk antrenmanda yer alabileceği kaydedildi.

GAZİANTEPSPOR MAÇINDA KADROYA GİREBİLİR

Ek olarak Rafa Silva’nın takım çalışmalarına katılıp aradaki farkı kapatması halinde Süper Lig’de gelecek hafta oynanacak Gaziantep FK maçında kadroda yer alabileceği ifade edildi.

SERGEN YALÇIN AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Sergen Yalçın basın toplantısında, “Oyuncu bizim için çok değerli. Antrenman yapmak istiyorsa buyursun gelsin ve antrenmana çıksın. Hafta sonu maçta yine kullanalım. Oyuncu tarafında da bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Olsa konuşur çözeriz ama iletişimi kapattı. Menajeri yoluyla iletişim kuruluyor.” ifadelerini kullanmıştı.