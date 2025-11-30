SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Kimse bunu beklemiyordu! Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi duyuruldu

Beşiktaş'ta son dönemde adı ayrılık ve mutsuzlukla anılan Rafa Silva ile ilgili çarpıcı bir gelişme duyuruldu. Yıldız oyuncunun Fatih Karagümrük maçından sonra takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği bildirildi. | Beşiktaş haberleri

Kimse bunu beklemiyordu! Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi duyuruldu
Burak Kavuncu
Rafa Silva

Rafa Silva

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Rafa Silva kriziyle ilgili beklenmedik bir karar geldiği açıklandı. Portekizli oyuncunun takımda mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği konuşulurken, takımla henüz antrenmanlara çıkmaması dikkat çekmişti. Bu olayın ardından flaş gelişme duyuruldu.

Mynet Anket Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nasıl sonuçlanır?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nasıl sonuçlanır?
Fenerbahçe kazanır
Berabere biter
Galatasaray kazanır
Bu anket 1 gün 6 saat 1 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

İLK ANTRENMANDA YER ALABİLİR!

Kimse bunu beklemiyordu! Beşiktaş ta Rafa Silva gelişmesi duyuruldu 1

Sabah gazetesinin haberine göre Rafa Silva’nın dün tesislerde bazı takım arkadaşlarıyla sohbet ettiği, geri dönüş çalışmalarının sonuna gelen deneyimli futbolcunun Fatih Karagümrük maçının ardından yapılacak ilk antrenmanda yer alabileceği kaydedildi.

GAZİANTEPSPOR MAÇINDA KADROYA GİREBİLİR

Kimse bunu beklemiyordu! Beşiktaş ta Rafa Silva gelişmesi duyuruldu 2

Ek olarak Rafa Silva’nın takım çalışmalarına katılıp aradaki farkı kapatması halinde Süper Lig’de gelecek hafta oynanacak Gaziantep FK maçında kadroda yer alabileceği ifade edildi.

İlginizi Çekebilir

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull Premier Lig yolunda! Yine kazandı

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull Premier Lig yolunda! Yine kazandı

 Başakşehir'e Fenerbahçe maçı öncesi büyük şok!

Başakşehir'e Fenerbahçe maçı öncesi büyük şok!

Tümer Metin'den flaş F.Bahçe-G.Saray derbi yorumu!

Tümer Metin'den flaş F.Bahçe-G.Saray derbi yorumu!

 Yıldız isimlerden Okan Buruk'u rahatlatan açıklama!

Yıldız isimlerden Okan Buruk'u rahatlatan açıklama!

Jose Mourinho son dakikada kazandı! Hakeme dil çıkardı...

Jose Mourinho son dakikada kazandı! Hakeme dil çıkardı...

SERGEN YALÇIN AÇIKLAMIŞTI

Kimse bunu beklemiyordu! Beşiktaş ta Rafa Silva gelişmesi duyuruldu 3

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Sergen Yalçın basın toplantısında, “Oyuncu bizim için çok değerli. Antrenman yapmak istiyorsa buyursun gelsin ve antrenmana çıksın. Hafta sonu maçta yine kullanalım. Oyuncu tarafında da bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Olsa konuşur çözeriz ama iletişimi kapattı. Menajeri yoluyla iletişim kuruluyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
-
Beşiktaş Beşiktaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe ile Galatasaray 404. randevuda!Fenerbahçe ile Galatasaray 404. randevuda!
Yıldız isimlerden Okan Buruk'u rahatlatan açıklama! Yıldız isimlerden Okan Buruk'u rahatlatan açıklama!
Anahtar Kelimeler:
transfer Sergen Yalçın son dakika beşiktaş Rafa Silva
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.