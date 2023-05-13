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Kimse çiftçi olduğuna inanmıyor! Müstehcen pozlarıyla ünlendi... “Traktör kullanamayacağımı düşünüyorlar...”

13.05.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede ünlenmeyi başaran Emma Claire, kendisini bir ‘Orta Batı Çiftçisi’ olarak tanımlıyor. Çiftlik hayatından kesitler sunduğu paylaşımları dikkat çeken Claire, sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline geldiğini söyledi. Özellikle sosyal medya kullanıcılarının çiftçi olduğuna inanmadıklarını dile getiren Claire, “Traktör kullanamayacağımı düşünüyorlar. Her şeyi tek başıma yapıyorum ve kendimle gurur duyuyorum” dedi.

Kimse çiftçi olduğuna inanmıyor! Müstehcen pozlarıyla ünlendi... “Traktör kullanamayacağımı düşünüyorlar...”

Sosyal medyada bulunan binlerce takipçisiyle iş makinesi kullandığı ve çiftlik işlerini yaptığı anları seksi enstantanelerle birlikte paylaşan Claire kısa sürede fenomene dönüştü. Sosyal medya paylaşımlarında yüzünü göstermeyi reddeden Claire, kendisini eleştirenlere ağır iş makinelerini kullandığı videolarını göstererek meydan okudu.

“YETERİNCE CESURSANIZ HER ŞEYİ YAPABİLİRSİNİZ”

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Sosyal medya kullanıcılarının kendisini iş makinelerini yanlış kullandığı konusunda eleştirdiğini ve özellikle çiftlik işlerinin erkek işleri olduğunu dile getirdiğini söyleyen Claire, “Yeterince cesursanız her şeyi yapabilirsiniz. Sadece kendinize güvenin ve diğer insanların sözlerine kulaklarınızı kapatın” dedi.

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