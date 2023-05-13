Kimse çiftçi olduğuna inanmıyor! Müstehcen pozlarıyla ünlendi... “Traktör kullanamayacağımı düşünüyorlar...”

Sosyal medyada bulunan binlerce takipçisiyle iş makinesi kullandığı ve çiftlik işlerini yaptığı anları seksi enstantanelerle birlikte paylaşan Claire kısa sürede fenomene dönüştü. Sosyal medya paylaşımlarında yüzünü göstermeyi reddeden Claire, kendisini eleştirenlere ağır iş makinelerini kullandığı videolarını göstererek meydan okudu.

“YETERİNCE CESURSANIZ HER ŞEYİ YAPABİLİRSİNİZ”

Sosyal medya kullanıcılarının kendisini iş makinelerini yanlış kullandığı konusunda eleştirdiğini ve özellikle çiftlik işlerinin erkek işleri olduğunu dile getirdiğini söyleyen Claire, “Yeterince cesursanız her şeyi yapabilirsiniz. Sadece kendinize güvenin ve diğer insanların sözlerine kulaklarınızı kapatın” dedi.