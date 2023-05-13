Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Sınıfta çekilen seksi TikTok videoları olay oldu... Sonunda kovuldu

Brezilya’da İngilizce öğretmeni olarak çalışan Cibelly Ferreira, TikTok’taki 9.7 milyon ve Instagram’daki 1.2 milyon takipçisiyle dans videolarını yayınlarak popüler hale geldi. Sosyal medyanın dikkatini öğrencileriyle çektiği dans videoları sayesinde çeken öğretmenin okuldan kovulduğu ifade edildi.

“ÖĞRENCİLERİM KENDİSİ İSTEDİ”

Ders sırasında öğrencilerinden birinin kendisiyle dans etmeye başlamasıyla videoların doğduğunu anlatan Ferreira, “Öğrencilerimden biri beni dansa davet etti. Ben de derslerimi daha kaliteli uygulamak için öğrencilerimin etkileşiminden ve ilgisinden yararlandım. Öğrencilerim kendisi istedi. Genç öğrencilerin dikkatlerini sosyal ağlar ve teknoloji yerine öğretime odaklamalarının ne kadar zor olduğunu biliyorum. Onları bu sayese öğretmeye yaklaştırabildim” dedi.

Velilerin öğretmeninin TikTok hesabını uygunsuz bularak şikayet etmesi üzerine genç öğretmen görevinden kovuldu. Ferreira, “Veliler öğrencilerle çektiğim dans videolarından başka tamamen mesai saatlerimin dışındaki mayolu ve bikinili paylaşımlarımdan rahatsızlık duydular. Popüler olmam onları rahatsız etti” diye konuştu.



