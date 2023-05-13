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Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Sınıfta çekilen seksi TikTok videoları olay oldu... Sonunda kovuldu

13.05.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da İngilizce öğretmen olarak görev yapan Cibelly Ferreira isimli bir kadın öğrenciyle sınıfta dans ettiği videolarını TikTok’ta yayınlamasından sonra eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Sınıftaki dans videolarına ek olarak okul dışındaki zamanlarını da paylaşarak kısa sürede fenomene dönüşen öğretmenin görevinden uzaklaştırıldığı söylendi.

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Sınıfta çekilen seksi TikTok videoları olay oldu... Sonunda kovuldu

Brezilya’da İngilizce öğretmeni olarak çalışan Cibelly Ferreira, TikTok’taki 9.7 milyon ve Instagram’daki 1.2 milyon takipçisiyle dans videolarını yayınlarak popüler hale geldi. Sosyal medyanın dikkatini öğrencileriyle çektiği dans videoları sayesinde çeken öğretmenin okuldan kovulduğu ifade edildi.

“ÖĞRENCİLERİM KENDİSİ İSTEDİ”

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Ders sırasında öğrencilerinden birinin kendisiyle dans etmeye başlamasıyla videoların doğduğunu anlatan Ferreira, “Öğrencilerimden biri beni dansa davet etti. Ben de derslerimi daha kaliteli uygulamak için öğrencilerimin etkileşiminden ve ilgisinden yararlandım. Öğrencilerim kendisi istedi. Genç öğrencilerin dikkatlerini sosyal ağlar ve teknoloji yerine öğretime odaklamalarının ne kadar zor olduğunu biliyorum. Onları bu sayese öğretmeye yaklaştırabildim” dedi.

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Velilerin öğretmeninin TikTok hesabını uygunsuz bularak şikayet etmesi üzerine genç öğretmen görevinden kovuldu. Ferreira, “Veliler öğrencilerle çektiğim dans videolarından başka tamamen mesai saatlerimin dışındaki mayolu ve bikinili paylaşımlarımdan rahatsızlık duydular. Popüler olmam onları rahatsız etti” diye konuştu.

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tiktok Öğretmen Brezilya

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