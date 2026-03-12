Mynet Trend

Kimse fark etmedi! Otobüse binmek için kullandığı para 2.000 yıllık hazine çıktı

Birleşik Krallık'ın Leeds kentinde 1950’lerde otobüs biletini ödemek için kullanılan bir madeni paranın, 2.000 yıldan eski olduğu ortaya çıktı. İlginç görünümlü bu para, o dönemde bir otobüs şoförüne verilmiş ve uzun yıllar bir kutuda saklanmış. İşte detaylar...

Sedef Karatay Bingül

Parayı ilk olarak Leeds Şehir Ulaşımı’nın eski baş veznedarı James Edwards topladı. Günün sonunda bilet gelirlerini sayarken, bu para harcanamayacak kadar eski olduğu için saklanmış ve daha sonra küçük torunu Peter’a hediye edilmiş.

Peter, parayı küçük bir ahşap kutuda 70 yılı aşkın süre boyunca sakladı.

ARKEOLOGLAR ORİJİNİ BELİRLEDİ: KARTACALILAR

Leeds Üniversitesi’nden arkeologlar, paranın M.Ö. 1. yüzyılda İspanya’nın Cadiz kentinde yaşamış Kartacalılar’a ait olduğunu belirledi. Bu dönem, Fenikeliler kültürünün bir parçasını oluşturuyor.

Peter, paranın kökenini araştırmaya çalışırken üzerindeki özel yazılara odaklandı. Paranın bir yüzünde, ünlü Aslan derisi başlığıyla Yunan kahramanı Herakles’e benzeyen Melqart tanrısının yüzü bulunuyor. Uzmanlar, paranın İspanya kıyısındaki eski bir Kartacalı yerleşim yerinden geldiğini söyledi.

"BUNLAR HAZİNEYDİ"

77 yaşına gelen torun Peter, "Dedem Britanya'ya ait olmayan paralar bulduğunda onları bir kenara koyardı ve evine gittiğimde bana birkaç tane verirdi. Savaşın üzerinden çok zaman geçmemişti, bu yüzden askerlerin gönderildikleri ülkelerden madeni paralarla döndüğünü sanıyorum. İkimiz de madeni para koleksiyoncusu değildik ama bunların kökenleri ve üzerindeki resimler bizi büyülemişti; benim için bunlar hazineydi."

"BİR MÜZE TARAFINDAN İNCELENMESİNİ İSTERDİM"

77 yaşındaki Peter, konuyla ilgili şunları söyledi: "Parayı her gördüğümde kökenini çözmek zordu. İlk düşüncem, herkes tarafından incelenebileceği bir enstitüye bırakmak oldu. Leeds Müzeleri ve Galerileri, ona iyi bir yuva teklif etti."

Para, artık Leeds Müzeleri ve Galerileri’ne bağışlandı ve Leeds Discovery Centre’ın koleksiyonunun bir parçası haline geldi. Burada, dünyanın farklı kültürlerinden, binlerce yıllık tarihleri kapsayan madeni paralar ve para birimleri sergileniyor.

KÜLTÜREL MİRASIN ÖNEMİ

Leeds Şehir Konseyi Kültür ve Sosyal Hizmetler Sorumlusu Salma Arif, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bizimki gibi müzeler sadece nesneleri korumakla kalmaz, aynı zamanda bunun gibi hikayeleri anlatır ve ziyaretçileri, bazen en beklenmedik yerde karşımıza çıkan tarih hakkında düşünmeye teşvik eder” dedi.

Görsel kaynak: Fenike kültürüne ait madeni para (Leeds Belediye Meclisi)

