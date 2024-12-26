Şişede durduğu gibi durmadı! Müşteri gibi otele girip lobideki cam masanın üzerinde yakınlaştılar: Yaka paça gözaltına alındı

MYNET|DIŞ HABERLER İsmi açıklanmayan İngiliz bir kadın sevgilisiyle Tayland'ın Pattaya'daki Flipper Lodge Oteli'ne müşteri gibi girdi. İkili otelde kayıtları bulunmamasına rağmen müşteri olduklarını iddia etti. Lobide cam bir masanın üzerine çıkarak yakınlaşan ikili masanın kırılmasıyla şok yaşadı.

Lobide çalışan görevli olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İki yabancı da otel müşterisi değildi. Sarhoşlardı ve biz çalışırken içeri girdiler ve biz onları fark etmedik çünkü bizim müşterilerimiz olduklarını düşündük, bu yüzden dikkat etmedik. Bir süre sonra müstehcen bir şey yaptılar. Cam bir masanın üzerinde yakınlaştılar. Diğer eşyalarla birlikte masanın kırılmasına neden oldular" ifadelerini kullandı.

KOLAYCA TESLİM OLMADI

Kadın bir polis memuru tarafından otelin plajına kadar kovalandı. Kadının, polis memuruyla boğuştuğu, ardından çevredekilerin araya girerek yardım ettiği iddia edildi. Elleri kelepçelenen kadın gözaltına alındığı sırada polislere tehditler savurmaya devam etti.