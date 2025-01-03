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Mikrofonu eline alan damadın düğün konuşması herkesi şaşkına çevirdi! 1 yıl boyunca gizli gizli öğrenmiş

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
03.01.2025 09:43
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Ben Carpenter isimli bir adam, düğününde yaptığı konuşmasıyla herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. Mikrofonu eline alan damat bir anda karısının ve karısının ailesinin dili olan Korece konuşmaya başladı. 1 yıl boyunca sevgilisinden gizli bir şekilde Korece öğrenen adamın düğün konuşması herkesi şaşırttı. Damadın sözlerinin sonrasında kayınvalide gözyaşlarına hakim olamadı.

Mikrofonu eline alan damadın düğün konuşması herkesi şaşkına çevirdi! 1 yıl boyunca gizli gizli öğrenmiş

MYNET|DIŞ HABERLER Ben Carpenter'ın eşini şaşırtmaya olan bağlılığı sosyal medyada bir anda viral oldu. Eşinin ana dili olan Korece'yi gizli bir şekilde 1 yıl boyunca çalışarak öğrenen adam düğün gününde konuşma sırası kendisine geldiğinde mükemmel bir sürprize imza attı. Carpenter düğün konuşmasında sadece, 'Merhaba adım Ben' ya da 'Seni seviyorum' gibi basit ifadeler kullanmadı.

"AMA YANILMIŞIM"

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Sevgilisiyle ilk görüşmeye başladıklarında kendisine Kore kültürünü anlattığını söyleyen Carpenter, "Sohee ve ben ilk çıkmaya başladığımızda, bana Kore kültüründe yabancı biriyle çıkmanın birçok Koreli tarafından hoş karşılanmadığını söyledi. Ailesiyle tanışmaktan çok korkuyordum çünkü kabul edilmeyebileceğimi düşünüyordum ama yanılmışım. Beni sıcak bir kalple karşıladınız. Hepinize teşekkürler, buraya kadar geldik.Beni ailenin yeni bir üyesi olarak kabul ettiğiniz için minnettarım ve Sohee'yi sonsuza dek seveceğime ve ona bakacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Sohee'nin anne ve babası Ben'e sarıldı, karısı ve kayınvalide ise gözyaşlarına boğuldu.

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Anahtar Kelimeler:
düğün gelin damat
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