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Kimse ne olduğunu anlamadı! Devasa sahte katil balinalarını karada gören şaştı kaldı... En son 50 yıl önce yaşanmış!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
19.02.2025 10:35
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Tazmanya'nın uzak sahilinde, 150'den fazla sahte katil balina, gizemli bir şekilde karaya vurdu. 1974 yılından sonra ilk kez yaşanan bu trajik olayda, hayatta kalan 90 balina için kurtarma ekipleri yoğun bir çaba sarf ederken, okyanus koşulları ve sahilin zorlu erişilebilirliği müdahaleyi neredeyse imkansız hale getirdi. Yeniden yüzdürme girişimlerinin başarısız olmasının ardından, hayvanlara ötenazi uygulanacağı açıklandı.

Kimse ne olduğunu anlamadı! Devasa sahte katil balinalarını karada gören şaştı kaldı... En son 50 yıl önce yaşanmış!

Avustralya'nın Tazmanya eyaletinin uzak sahilinde, 150'den fazla sahte katil balina, denizin derinliklerinden karaya vurdu. Çevre yetkilileri, bu trajik olayın 1974 yılından sonra ilk kez yaşandığını bildirdi. Kurtarma ekipleri, hayatta kalan balinaları kurtarmak için zorlu bir mücadele verirken, bazılarına ötanazi uygulanması kararı alındı.

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90 TANESİNE ÖTENAZİ UYGULADI

Tazmanya Parklar ve Vahşi Yaşam Servisi'nden Brendon Clark, balinaların karaya vurmasının üzerinden 24 ile 48 saat geçtiğini belirtti. Ancak, okyanus koşulları ve sahilin ulaşılmazlığı nedeniyle balinaların denize geri yüzdürülmesi oldukça güç. Ekipler, yeniden yüzdürme girişimlerinin başarısız olmasının ardından, hayatta kalan 90 sahte katil balinasına ötenazi uygulamak zorunda kaldıklarını açıkladı.

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NESLİ TÜKENMEK ÜZEREYDİ...

Sahte katil balinalar, katil balinalara benzer görünümleriyle tanınan, nesli tükenmekte olan okyanus yunuslarıdır. Boyları 6.1 metreye kadar uzayabilen ve ağırlıkları 500 kilogram ile 3 ton arasında değişebilen bu balinalar, genellikle okyanusların derinliklerinde yaşarlar.

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BİR ÇOK SEBEBİ OLABİLİR

Yetkililer, balinaların karaya vurmasının çeşitli nedenlere bağlı olabileceğini belirtiyor. Yönlerini kaybetme, hastalık, yaşlılık, yaralanmalar, yırtıcı hayvanlardan kaçma veya şiddetli hava koşulları gibi faktörler, bu tür karaya vurma vakalarının başlıca sebeplerini oluşturuyor.

İLK NE ZAMAN YAŞANDI

Bu türün karaya vurması ilk kez 1974 yılında, Tazmanya'nın kuzeybatısındaki Stanley kıyısına 160'tan fazla sahte katil balinanın vurmasıyla gerçekleşiti.

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