Kimse ona dokunamıyor! Hintli 12 yaşındaki kız ‘camdan’ kemikleriyle yaşam mücadelesi veriyor

Hindistan'ın Uttar Pradesh şehrinden olan Rohita daha yaygın olarak kırılgan kemik hastalığı olarak bilinen osteoporoz teşhisi konuldu. Nadir görülen kemik durumu nedeniyle doktorlar Rohita’yı camdan yapılmış olarak tanımladı ve ona karşı en ufak bir teması bile yasakladı. Hastalığının her geçen gün daha da şiddetli hale geldiğini belirten Rohita, en ufak bir dokunuşun bile kemiklerinden birinin kırılmasına neden olduğunu anlattı.

BÜYÜMESİNİ DE ETKİLEDİ

Yaklaşık 1.20 metre uzunluğunda olan Rohit’in hastalığı büyüme hormonunu da etkiledi. Evin içinde annesinin yardımıyla hareket edebilen kız yaşıtlarıyla zaman geçirememesinden ve hiçbir zaman okula gidememesinden şikayet etti. Ablasının evde verdiği eğitimle okuma yazma öğrenen Rohit evinden dışarıya çıkamıyor.



