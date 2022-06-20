Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Kimse ona dokunamıyor! Hintli 12 yaşındaki kız ‘camdan’ kemikleriyle yaşam mücadelesi veriyor

Kimse ona dokunamıyor! Hintli 12 yaşındaki kız ‘camdan’ kemikleriyle yaşam mücadelesi veriyor

20.06.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da yaşayan 12 yaşındaki Rohit isimli bir kız, nadir görülen bir kemik hastalığı nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor. Her yıl 100 kez kemiğinin kırıldığını anlatan Rohit, yaşıtlarıyla zaman geçirememenin kendisi için büyük bir acı verdiğini söyledi.

Kimse ona dokunamıyor! Hintli 12 yaşındaki kız ‘camdan’ kemikleriyle yaşam mücadelesi veriyor

Hindistan'ın Uttar Pradesh şehrinden olan Rohita daha yaygın olarak kırılgan kemik hastalığı olarak bilinen osteoporoz teşhisi konuldu. Nadir görülen kemik durumu nedeniyle doktorlar Rohita’yı camdan yapılmış olarak tanımladı ve ona karşı en ufak bir teması bile yasakladı. Hastalığının her geçen gün daha da şiddetli hale geldiğini belirten Rohita, en ufak bir dokunuşun bile kemiklerinden birinin kırılmasına neden olduğunu anlattı.

Her hafta deri değiştiriyor! Gözlerini bile kırpamıyor: Çocuklar benden korkuyorHer hafta deri değiştiriyor! Gözlerini bile kırpamıyor: Çocuklar benden korkuyor

BÜYÜMESİNİ DE ETKİLEDİ

2

Yaklaşık 1.20 metre uzunluğunda olan Rohit’in hastalığı büyüme hormonunu da etkiledi. Evin içinde annesinin yardımıyla hareket edebilen kız yaşıtlarıyla zaman geçirememesinden ve hiçbir zaman okula gidememesinden şikayet etti. Ablasının evde verdiği eğitimle okuma yazma öğrenen Rohit evinden dışarıya çıkamıyor.

3

Sosyal medya fenomeni Anthia Mo, babasına cinsel içerikli videoları gönderilince isyan etti! “Artık erkeklerden hoşlanmıyorum”Sosyal medya fenomeni Anthia Mo, babasına cinsel içerikli videoları gönderilince isyan etti! “Artık erkeklerden hoşlanmıyorum”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İniş yapan uçaktan kaçmak istedi! Metrelerce yüksekten düştüİniş yapan uçaktan kaçmak istedi! Metrelerce yüksekten düştü
Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti! Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!
Öğrencilerini soyup üstsüz poz verdirdi! “Her şey sanat için”Öğrencilerini soyup üstsüz poz verdirdi! “Her şey sanat için”
Anahtar Kelimeler:
Hindistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayın açıp mastürbasyon yaptı, binlerce kişi onu izledi

Canlı yayın açıp mastürbasyon yaptı, binlerce kişi onu izledi

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

Sosyal deney dedi! Plajda üstsüz güneşlenince olanlar oldu

Sosyal deney dedi! Plajda üstsüz güneşlenince olanlar oldu

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

İlginizi Çekebilir

Podyuma çıktı! İlker İnanoğlu yorum yapınca...

Podyuma çıktı! İlker İnanoğlu yorum yapınca...

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

Ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

Kimse ona dokunamıyor! En ufak bir temasta un ufak oluyor

Kimse ona dokunamıyor! En ufak bir temasta un ufak oluyor

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.