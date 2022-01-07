Kimse onu bulamadı! Gizlediği yerden çıkmayınca hayır kurumuna bağışlandı

Yeni bir eve taşınmayı düşünen Montequlla ailesi, bu işlemden önce eski eşyalardan kurtulmak istedi. Birkaç parça mobilya için karar verdiklerinde ise sevimli dostlarının onlar için hazırladığı oyundan habersizlerdi. Eski bir koltuğu bağışlamak için arabaya yüklediklerinde her zamankinden daha ağır olduğunu fark etmediler.

MUTLU SONLA BİTTİ

Colorado'daki ikinci el mağazasındaki personel, minik kedinin koltuğun iç kısmından kendisine baktığını gördüğünde hemen aileyle temasa geçti. Kedilerine kavuşan aile mutluluk içinde yeni evlerinin yolunu tuttu. İkinci el dükkanı sahibi, “Bu hikayenin mutlu bir şekilde sona ermesi bizi sevindirdi. Bu tatlı kedinin güvenli bir şekilde ailesine teslim edilmesi konusunda emeğe geçen herkese teşekkür ederim” dedi.



