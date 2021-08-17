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Kimseyi yaşına inandıramıyor! 20’li yaşlarında olduğu zannedilen TikTok kullanıcısının gerçek yaşı herkesi şaşırttı

17.08.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlanma doğanın kanunu olarak herkesin başına gelen normal bir olaydır. Ancak bazı kişiler yaş almasına rağmen hala fit ve genç gösterebiliyorlar. Jesica Ferraro isimli kadın TikTok hesabından gerçek yaşını açıkladığı bir video paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videonun sonrasında çoğu kullanıcı Ferraro’nun yaşına inanmadı.

Kimseyi yaşına inandıramıyor! 20’li yaşlarında olduğu zannedilen TikTok kullanıcısının gerçek yaşı herkesi şaşırttı

TikTok’ta kullanıcı adı ‘Jes.brathe’ olan Ferraro, kendisi hakkında hiç beklenmedik bir gerçeği paylaştığı videosuyla popüler oldu. İnsanların kendisini 20’li yaşlarında zannettiğini söyleyen Ferraro, gerçek yaşını 41 olarak itiraf etti.

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Yaklaşık 101 bin takipçisi bulunan Ferraro, eğlenceli videosuna “İnsanlar 20'li ve 30'lu yaşların sonlarında olduğunuzu düşündüğünde... Ama 41 yaşındasınız” notunu ekledi.

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Gerçek yaşını öğrendiklerinde takipçilerinin bir kısmı Ferraro’yu vampire benzetti. Bir kısmı ise genç görünümünün sırrını paylaşmasını istedi. Takipçilerinin büyük bir çoğunluğu ise yaşı konusunda şaka yaptığını düşündü.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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