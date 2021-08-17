Kimseyi yaşına inandıramıyor! 20’li yaşlarında olduğu zannedilen TikTok kullanıcısının gerçek yaşı herkesi şaşırttı

TikTok’ta kullanıcı adı ‘Jes.brathe’ olan Ferraro, kendisi hakkında hiç beklenmedik bir gerçeği paylaştığı videosuyla popüler oldu. İnsanların kendisini 20’li yaşlarında zannettiğini söyleyen Ferraro, gerçek yaşını 41 olarak itiraf etti.

Yaklaşık 101 bin takipçisi bulunan Ferraro, eğlenceli videosuna “İnsanlar 20'li ve 30'lu yaşların sonlarında olduğunuzu düşündüğünde... Ama 41 yaşındasınız” notunu ekledi.

Gerçek yaşını öğrendiklerinde takipçilerinin bir kısmı Ferraro’yu vampire benzetti. Bir kısmı ise genç görünümünün sırrını paylaşmasını istedi. Takipçilerinin büyük bir çoğunluğu ise yaşı konusunda şaka yaptığını düşündü.



