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Kimyasal yok, parfüm yok! Evdeki kötü kokuyu önlemenin 3 doğal yöntemi

Evdeki yemek, nem ve kapalı oda kokularından kurtulmak için kimyasal spreylere veya parfüme ihtiyacınız yok. Mutfakta bulunan birkaç doğal malzemeyle ortamın havasını kısa sürede değiştirebilirsiniz. Üstelik bu yöntemleri hazırlamak oldukça kolay. İşte evinizin mis gibi kokmasını sağlayacak 3 pratik yöntem:

Kimyasal yok, parfüm yok! Evdeki kötü kokuyu önlemenin 3 doğal yöntemi
Çiğdem Berfin Sevinç

Evde oluşan yemek, nem ve kapalı ortam kokularından kurtulmak için pahalı oda spreylerine ihtiyaç yok. Mutfakta bulunan birkaç doğal malzemeyle evin havasını kısa sürede tazelemek mümkün. İşte kötü kokuları azaltmak için evde kolayca uygulayabileceğiniz 3 pratik yöntem:

Kimyasal yok, parfüm yok! Evdeki kötü kokuyu önlemenin 3 doğal yöntemi 1

LİMON, KARANFİL VE TARÇINLA EVİ MİS GİBİ KOKUTUN

Yemek kokularının yoğun olduğu mutfak ve salonu ferahlatmak için limon kabuğu, karanfil ve tarçından yararlanabilirsiniz.

Küçük bir tencereye su doldurun. İçine birkaç parça limon kabuğu, birkaç adet karanfil ve 1 çubuk tarçın ekleyin. Karışımı kısık ateşte bir süre kaynatın. Ortaya çıkan hoş kokulu buhar, evin havasını tazelemeye yardımcı olur.

Kimyasal yok, parfüm yok! Evdeki kötü kokuyu önlemenin 3 doğal yöntemi 2

HALI VE KOLTUKLARDAKİ KOKULARA KARBONATLI ÇÖZÜM

Halı, koltuk ve diğer kumaş yüzeylere sinen kokular zamanla daha belirgin hale gelebilir. Karbonat ise bu yüzeylerdeki kokuların azaltılmasına yardımcı olabilir.

Bir su bardağı karbonata yaklaşık 10 damla lavanta veya portakal esansiyel yağı ekleyerek karıştırın. Karışımı halı ve koltukların üzerine ince bir tabaka halinde serpin. Yaklaşık 30 dakika beklettikten sonra elektrik süpürgesiyle iyice temizleyin.

Önemli: Esansiyel yağları doğrudan kumaşa uygulamadan önce görünmeyen küçük bir bölgede denemek ve evcil hayvanların ulaşamayacağı şekilde kullanmak daha güvenlidir.

DEFNE YAPRAĞI VE ADAÇAYIYLA DOĞAL KOKU

Defne yaprağı ve adaçayı da evin havasını değiştirmek için kullanılan doğal malzemeler arasında yer alıyor. Ancak bu yöntemde yangın ve duman riskine karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Kuru defne yaprağı ve adaçayını yakarak evin içinde dolaştırmak yerine, tütsü kullanacaksanız ısıya dayanıklı bir kapta, yanıcı eşyalardan uzakta ve iyi havalandırılan bir ortamda kısa süreli uygulama yapın. İşlem sonrasında ortamı mutlaka havalandırın.

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