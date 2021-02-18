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King Arthur hakkında öyle bir imada bulundu ki...

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 18.02.2021 09:21 | Son Güncelleme:
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King Arthur hakkında öyle bir imada bulundu ki...

Justice League ve Batman v Superman yönetmeni Zack Snyder, yeni bir King Arthur filmi geliştirdiğini dile getirdi.

DC’nin Man of Steel, Batman v Superman ve yayın tarihi yaklaşan Zack Snyder's Justice League gibi iddialı yapımlara imza atan Zack Snyder, orijinaline sadık yeni bir King Arthur filmi geliştirdiğini açıkladı. Klasik King Arthur hikayesi şimdiye kadar onlarca kere filme uyarlanmış olsa da çok azı beğenilmişti.

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Zack Snyder şu sözleri sarf etti: "Bir şeyler üzerinde çalışıyordum, ama göreceğiz... Kral Arthur mitolojik konseptinin yeniden anlatımı konusunda düşünüyordum. Göreceğiz. Belki bir noktada hayata geçirilir."

GUY RITCHIE, KING ARTHUR FİLMİ YAPTI

Son yıllarda Guy Ritchie'nin yönettiği King Arthur: Legend of the Sword isimli bir film yayınlanmıştı ve o da ortalamanın üstüne pek çıkamamıştı.

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Zack Snyder ise şu sıralar Justice League'in kendi versiyonu olan Zack Snyder's Justice League üzerinde çalışıyor. 18 Mart'ta da yayınlanacak.

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