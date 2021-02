Dwayne Johnson, ABD başkanlığına göz kırptı

Güreşçilikten oyunculuğa geçiş yapan Dwayne Johnson, şimdi de ABD başkanlığına oynuyor. Dwayne Johnson, ABD başkanlığına adaylığını koymayı ciddi ciddi düşündüğünü belirtti. Ünlü aktör, çocukluğundan itibaren hayatını konu alan yeni dizide kendi yetişkinliğini canlandırırken, 2032'de başkanlık için yarışırken de gösteriliyor.

ABD'nin gelmiş geçmiş en başarılı profesyonel güreşçilerinden ve Hollywood'un en yüksek ücret alan aktörlerinden olan Dwayne Johnson, namı diğer The Rock (Kaya), halk isterse Beyaz Saray için yarışacağını söyledi.

Young Rock isimli kendi hayatını konu alan komedi dizisiyle ilgili röportaj veren Dwayne Johnson, "Eğer halk isterse gelecekte başkanlık için yarışmayı değerlendiririm. Bu cevabı verirken söylerken ciddiyim, kesinlikle şaka yapmıyorum" diyerek ekledi:

"Bu insanlara bağlı. Dolayısıyla bekleyeceğim, dinleyeceğim, nabız yoklayacağım, kulağımı zemine yaslayacağım."

The Rock for president? Dwayne Johnson says he would run for White House 'if the people want it' https://t.co/qYOd2dX2tJ