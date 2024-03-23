Kira beyannamesi nedir, nasıl verilir? Kira geliri nasıl beyan edilir? E-Devlet kira beyannamesi ve GİB kira beyannamesi

Belirli durumlar için devlete bildirim yapılması gerekmektedir. Bu bildirimin yapıldığı işlemde kullanılan belge beyanname olarak adlandırılır. Beyanname birçok farklı borç ve nedenle farklı alanlarda öne çıkan belgelerden biridir. Beyanname bildirmek için 2 farklı yol mevcuttur. Klasik beyanname bildirme yöntemi fiziksel ortamda kağıt üzerinden yapılır, diğeri ise internet ortamında gerçekleşir. Bu dönemde öne çıkan kira beyannamesi nedir ve nasıl verilir sorusu sıklıkla araştırılmaktadır.

Kira beyannamesi nedir?

Resmi kurumlara yapılan bildirimlerde hazırlanan belgeye beyanname adı verilir. Genellikle vergi borçları vb. hesaplanırken hazırlanan bir belge türü olarak da bilinmektedir. Beyannameler vergi yükümlüleri veya mükellefler tarafından ibraz edilir. Kanunlar çerçevesinde belirlenmiş olan zaman aralığında vergi dairesine giderek bu belge verilmelidir. Kira gelir vergisi beyannamesi ise belirli miktarı geçen konut kira gelirleri veya iş yeri kira gelirleri alan yer sahipleri, yılın ilk aylarında bu geliri ilgili kuruma bildirmek zorundadır. Kira gelir vergisi beyannamesi de bu bildirimin yapıldığı belgedir.

Kira gelir vergisi beyannamesi nasıl verilir?

Kira beyannamesi, her yıl 31 Mart’a kadar verilir. Peki kira geliri nasıl beyan edilir?

Konut kira geliri beyannamesi nasıl verilir sorusunun yanıtı olarak ise iki seçenek mevcuttur. Bunlar:

Hazır Beyan Sistemi: Bu sistemde, kira geliri alan mükellefler için önceden hazırlanan beyannameler onaylanarak veya değişiklikler yapılarak verilir. Bu sistemi kullanabilmek için, mükellefin e-Devlet şifresinin bulunması gerekmektedir.

Vergi Dairesine Fiziksel Başvuru: Mükelleflerin vergi dairesinden kira beyannamesi formu edinip, formdaki gerekli alanları doldurarak ve gerekli belgeleri ekleyerek beyannameyi verebildikleri yoldur.

E-devlet üzerinden kira gelir beyannamesi nasıl verilir?

E-devlet kira beyannamesi verebilmek için kullanılan sistemlerden biridir. Kira beyannamesi vermek için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır:

E-Devlet sistemine giriş yapılır.

Arama çubuğuna "internet vergi dairesi" yazılır ve ilgili sayfa açılır.

Açılan sayfada "hazır beyan sistemi" sekmesinden "buradan beyanname doldur" bölümü tıklanır.

"hızlı erişim" menüsünden "hazır beyan" bölümüne tıklanır.

Hızlı Erişim/Hazır Beyan seçeneğine gelindiğinde Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı, Diğer Kazanç ve İratlar olarak çıkan seçeneklerden “kira” seçeneği seçilir ve sisteme giriş için tıklanır.

Açılan “dönem seç” sayfasında ilgili yıla ilişkin "... beyannamesini doldur" bölümüne basılır.

GİB yoluyla e-Beyanname

E-beyanname yollama işleme için Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde E-Beyanname girişi gerçekleştirilir. GİB e-Beyanname işlemi için, E- işlemler menüsündeki hazır beyan sisteminden işlem gerçekleştirilir. Burada daha öncesinden hazırlanmış olan GİB kira beyannamesinin yer aldığı "Beyanname Doldur" seçeneği üzerinden, önceden hazırlanmış olan beyanname onaylanıp gönderilir. Hazır düzenlenmiş olan beyanname kontrol edilip, eksiklik veya hata olması halinde bu bilgiler düzeltilerek yollanır.

Kira beyannamesi örneği

Kira beyannamesi örneği aşağıdaki gibidir:

Beyannamenin üst kısmında, mükellefin kimlik bilgileri ve vergi kimlik numarası yer alır. Sonra, beyannamenin türü, beyannameyi veren kişinin adı ve soyadı ile birlikte beyannamenin verildiği tarih yazılır. İkinci bölümde, kiralanan mülkün bilgileri yer alır. Bu bilgiler arasında mülkün türü, niteliği, bulunduğu konum, emlak beyan değeri ve kira bedeli yer alır.

Üçüncü bölümde kira geliri ve giderler yazılır. Kira bedeliyle kiralanan mülkün emlak beyan değerinin çarpımıyla kira geliri hesaplanırken, taşınmazın bakım, onarım, yönetim ve vergi vb. masrafları da giderler şeklinde hesaplanır.

Dördüncü bölüm, vergi hesaplamasının yapıldığı bölümdür. Vergiyi oluşturan geliri, kira geliri ila giderler arasındaki fark yansıtır. Bu gelir karşısında mükellefin gelir durumuna göre %15, %20 ya da %27 oranında vergi çıkar.

Son bölümde de beyannameyi veren kişinin imzası ve beyannamenin verildiği tarih yazılmaktadır.





