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  4. Kira fiyatları buna da sebep oldu! Her gün işe uçakla gidip geliyor

Kira fiyatları buna da sebep oldu! Her gün işe uçakla gidip geliyor

13.02.2025 08:38
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Ev kiraları sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok noktasında da sorun olmaya devam ederken ilginç bir haber geldi. Bir kadın, iş yerinin olduğu şehirde kiraların çok yüksek olması sebebiyle her gün işe uçakla gidip geldiğini açıkladı...

Kira fiyatları buna da sebep oldu! Her gün işe uçakla gidip geliyor

Kira fiyatları ile ilgili şaşırtan haber bu sefer dünyanın bir başka noktasından geldi. Ev kiralarının çok yüksek olduğu Kuala Lumpur'da çalışan Racheal Kaur isimli kadın, bu maliyeti azaltmak için her gün Penang'tan uçakla işe gidip geldiğini duyurdu.

Kaur, 40 dakikalık yolculukla her sabah işe gittiğini söylerken gününün nasıl geçtiğini de anlattı.

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Kaur, "İki çocuğum var biri 12 diğeri 11 yaşında. Normalde sabaha karşı 04:00'te uyanıyorum en genç 04:15'te. Duşa giriyorum, giyiniyorum ve saat 05:00'te evden çıkıyorum. Uçağa biniyorum ve uçak genelde 05:55'te havalanıyor" dedi.

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Uçak yolculuğunun ortalama 40 dakika sürdüğünü söyleyen kadın her sabah 07:45'te ofiste olduğunu da dile getirdi.

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AirAsia isimli havayolu şirketinde çalışan kadın, ücretsiz bilet almadığını söylese de, "Uçakla yolculuk Kuala Lumpur'da daire kiralamaktan daha ucuza geliyor. Ev kiraları 300 dolar seviyesinde. Ama şimdi ben 223 dolara konut kredisini ödüyorum" dedi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
uçak Kira kira fiyatları
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