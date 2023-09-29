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    4. Kira ödemekten bıktı! Tüm eşyalarını toplayıp arabasına yerleşti... "Köpeğim için bile yeterli yer var"

    Kira ödemekten bıktı! Tüm eşyalarını toplayıp arabasına yerleşti... "Köpeğim için bile yeterli yer var"

    29.09.2023 14:50 | Son Güncelleme:
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    Bri Walston isimli bir kadın kira ödemekten sıkılınca çareyi ilginç bir yolda buldu. Kendisini maceracı olarak tanımlayan ve seyahat etmenin en büyük tutkusu olduğunu dile getiren Walston arabasına taşındı. Köpeğiyle birlikte arabasının içinde yaşayan Walston maceralarını ise TikTok hesabından paylaşıyor.

    Bri Walston isimli bir kadın eski hayatını geride bırakarak tekerlekli bir ev tercih etti. Göçebe haytaını TikTok'tan yaptığı paylaşımlarla takipçilerine gösteren Walston, ev kirası ödememenin kendisini mutlu hissettirdiğini söylerken aracının dönüşümü için sadece 1000 Euro (yaklaşık 29 bin 66 TL) harcadı. Sadece benzin ve yiyecek masrafı olduğunu dile getiren Walston, istediği gibi seyahat etme özgürlüğü olduğunu ifade etti.

    ÖZEL ÇEKMECELERDE SAKLIYOR

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    Arabasını yaşam alanı için yeniden dizayn ettiğini dile getiren Walston, depolama alanı, çalışma masası ve yemek pişirmek için bir ocak ünitesine sahip.

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    Genç kadın yolcu koltuğunda kamerasını, sırt çantasını, banyo malzemelerini ve bel çantasını saklıyor; temel ihtiyaçlarını elinin altında tutuyor ve kıyafetlerini sürücü koltuğunun arkasındaki çekmecelere koyuyor.

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    Planlı düzenlenen hayatı sayesinde arabasında kendisine ve köpeğine bolca yer bulunduğunu dile getiren Walston, "Hayatımı kendime ait kılmanın ve dünyayı istediğim gibi deneyimlemenin zamanının geldiğini biliyordum. Özgür, plansız, spontane, kaotik, heyecan verici, romantik ve sevgi dolu. Bunu nasıl yapacağımı bildiğim en iyi yol, bunu tam zamanlı olarak yolda yapmaktı. Köpeğim için bile yeterli yer var" dedi.

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