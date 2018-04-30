MAGAZİN

Kıraç büyük sürprizi açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2018 22:33 | Son Güncelleme

Eskişehir Odunpazarında Avrupa'dan ödül alan Hamamyolu Caddesi'nin açılışı pop müziğinin güçlü sesi Kıraç konseri ile oldu.

Kıraç büyük sürprizi açıkladı

Kıraç, şarkılarını icra etmeden önce yaptığı konuşmada "Eskişehir benim memleketim sayılır. Odunpazarı'na yakışan bir projenin açılışında Eskişehir halkıyla buluşmak çok güzel. Buradan sevenlerime bir süprizim olacağını şimdiden duyuruyorum" dedi.

Kıraç çok özel bir çalışmanın seçim sonrasına kaldığını belirtti. Sanatçı bu çalışmanın tüm Türkiye'yi birleştiren bir yapım olacağını söyledi.

Milli duyguların ayyuka çıkaracağı çalışma için geri sayım başladı. Kıraç, çok yakında milyonların seveceği bir eseri gün yüzüne çıkaracağını açıkladı.

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Kıraç eskişehir

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