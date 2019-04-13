Kıraç ile Berna Laçin arasında İngilizce polemiği!

Oyuncu Berna Laçin, Türkiye'de İngilizce eğitimin kaldırılmasını isteyen şarkıcı Kıraç'ın o sözlerine tepki gösterdi.
Kıraç, "Ben bir vatanseverim; İngilizce eğitim kalkmalı. Çocuklarım okulda İngilizce sıkıntısı yaşıyorlar. Türkiye'de İngilizce eğitime son verilmeli. Bazı anne-babalar İngilizce öğrenilmesini bir numaralı eğitim olarak görüyor. İngilizce eğitim, Türk yaşam şeklini darmaduman ediyor" demişti.
Berna Laçin, Kıraç'ın sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Laçin, Kıraç'ı kastederek, "E yolla İngilizce eğitim vermeyen okula be arkadaş, okuldan bol ne var memlekette! Sen yollama belki başkası yollar, ona da karışma ama" dedi.
Laçin devamında, "Bu devirde bir İngilizce yetmez zaten, ne kadar çok dil bilir o kadar dünya vatandaşı olur çocuklar. Dün, bir yazar, Alman eşinin sadece İngilizce bildiğinden ve bunun yetersiz olduğundan söz ediyordu! Yeni nesil dünya vatandaşı olmalı bunu ne kadar erken kavrarsak o kadar iyi" diye yazdı.
KIRAÇ YANIT VERDİ
Şarkıcı Kıraç ise oyuncu Berna Laçin'e yanıtında, "Sevgili Berna ,dünya vatandaşlığı yalanı egemen devletlerin bizi kontrol altına almak için ortaya attığı kemiklerden biridir. Hepimizi işe yarar ve uyumlu köleler yapmak için. Sen de biliyorsun ki ilk önce Türkiyemizde yurttaşlık bilincini oluşturmalıyız" diye yazdı.
LAÇİN'DEN BİR YANIT DAHA
Kıraç’ın bu ifadelerine bir süre sonra Berna Laçin bir yanıt daha verdi. Laçin yanıtında, “İngilizce bilmediğimiz için bilim yapamıyor değiliz kuşkusuz, bilime önem vermediğimiz için buluş ya da katkıda bulunamıyoruz. Tam da bu sebeple yani bilim ekiplerine katılabilmek için gençlerin yabancı dil bilmesi şart! Bakınız Feryal Özel... Dün,kara deliğin fotosunu çektiler!” ifadelerini kullandı.
"ÖZENTİDİR TERK EDİLMELİDİR"
Kıraç’ın başlattığı tartışmaya ise akademisyen Dr. Volkan Özdemir farklı bir açı getirdi. Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yurtsever sanatçı Kıraç’ın sözü üzerine başlayan tartışmada gördüğüm şudur: Daha yabancı dil ÖĞRENİMİ ile yabancı dilde EĞİTİM arasındaki fark ayırt edilmeden yapılan yığınla yorum var! Birincisi insanın ufkunu genişletir, teşvik edilmelidir İkincisi özentiliktir, terk edilmelidir” ifadelerini kullandı.
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