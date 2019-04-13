Kıraç ile Berna Laçin arasında İngilizce polemiği!

Oyuncu Berna Laçin, Türkiye'de İngilizce eğitimin kaldırılmasını isteyen şarkıcı Kıraç'ın o sözlerine tepki gösterdi.

Kıraç, "Ben bir vatanseverim; İngilizce eğitim kalkmalı. Çocuklarım okulda İngilizce sıkıntısı yaşıyorlar. Türkiye'de İngilizce eğitime son verilmeli. Bazı anne-babalar İngilizce öğrenilmesini bir numaralı eğitim olarak görüyor. İngilizce eğitim, Türk yaşam şeklini darmaduman ediyor" demişti.

Berna Laçin, Kıraç'ın sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Laçin, Kıraç'ı kastederek, "E yolla İngilizce eğitim vermeyen okula be arkadaş, okuldan bol ne var memlekette! Sen yollama belki başkası yollar, ona da karışma ama" dedi.

Laçin devamında, "Bu devirde bir İngilizce yetmez zaten, ne kadar çok dil bilir o kadar dünya vatandaşı olur çocuklar. Dün, bir yazar, Alman eşinin sadece İngilizce bildiğinden ve bunun yetersiz olduğundan söz ediyordu! Yeni nesil dünya vatandaşı olmalı bunu ne kadar erken kavrarsak o kadar iyi" diye yazdı.

KIRAÇ YANIT VERDİ