MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kıraç: Milli Takım'ın başarısızlığından tamamen ben sorumluyum

Kıraç: Milli Takım'ın başarısızlığından tamamen ben sorumluyum

16.06.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İtalya'dan sonra Galler'e de mağlup olmasının ardından Kıraç'ın yaptığı paylaşım olay oldu. Milli Takım için yaptığı 'Haydi' şarkısına eleştiriler gelen Kıraç, "Özür diliyorum! Milli Takım'ın başarısızlığından tamamen ben sorumluyum" dedi.

Kıraç: Milli Takım'ın başarısızlığından tamamen ben sorumluyum

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya'dan sonra Galler'e de yenildi. 2-0'lık yenilgiyle biren maçın ardından ünlü şarkıcı Kıraç yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

ŞARKISINA ELEŞTİRİ GELMİŞTİ

Şarkıcı Kıraç, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020)'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı için "Haydi" şarkısını bestelemişti. Kıraç, hazırladığı şarkıyı Twitter hesabından "Haydi! Milli Takım! Ay yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer Mehmetçiksiniz" ifadeleriyle paylaşmıştı.

Milli takıma yaptığı şarkıdaki, "Dünyaya haykıran gür sesimizsin/ Sen de askersin sen de Mehmet'sin" sözlerini nedeniyle eleştirilen Kıraç, milli takımın mağlubiyet için özür dilediğini söyledi.

"ÖZÜR DİLİYORUM, BEN SORUMLUYUM"

Kıraç, mağlubiyet nedeniyle kendisinin sorumlu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

kırac1

"Özür diliyorum! Milli Takımın başarısızlığından tamamen ben sorumluyum. Neden "Milli" takıma milli duyguları öne çıkaran, Mehmetçik gibi bayrak gibi ortak olması gereken değerlerimizden "marş" yaptım ki? Hem de kimseden tek kuruş almadan ve beklemeden."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsollarıEvde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsolları
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Ayrıldıklarını açıkladı: Yürümedi, olmadı!Ayrıldıklarını açıkladı: Yürümedi, olmadı!
Anahtar Kelimeler:
Kıraç Türkiye Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

Bakan Soylu '10 bin dolar alan siyasetçiyi' Meclis Başkanı Şentop'a söyledi

Bakan Soylu '10 bin dolar alan siyasetçiyi' Meclis Başkanı Şentop'a söyledi

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Umutlarımız paramparça oldu

Umutlarımız paramparça oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sarıgül sert çıktı! "Kafayı bana takmış... "

Sarıgül sert çıktı! "Kafayı bana takmış... "

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Teşkilat bitti tatile çıktı! Tekne pozlarına beğeni yağdı

Teşkilat bitti tatile çıktı! Tekne pozlarına beğeni yağdı

Çukur'un bıraktığı ağır izleri açıkladı! "Benden çok şey götürdü"

Çukur'un bıraktığı ağır izleri açıkladı! "Benden çok şey götürdü"

Furkan Dede'nin bu sözleri kime? "Acun Abiye söyle ya yarışmadan ayrıl ya da..."

Furkan Dede'nin bu sözleri kime? "Acun Abiye söyle ya yarışmadan ayrıl ya da..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.