Kıraç: Milli Takım'ın başarısızlığından tamamen ben sorumluyum

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya'dan sonra Galler'e de yenildi. 2-0'lık yenilgiyle biren maçın ardından ünlü şarkıcı Kıraç yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

ŞARKISINA ELEŞTİRİ GELMİŞTİ

Şarkıcı Kıraç, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020)'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı için "Haydi" şarkısını bestelemişti. Kıraç, hazırladığı şarkıyı Twitter hesabından "Haydi! Milli Takım! Ay yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer Mehmetçiksiniz" ifadeleriyle paylaşmıştı.

Milli takıma yaptığı şarkıdaki, "Dünyaya haykıran gür sesimizsin/ Sen de askersin sen de Mehmet'sin" sözlerini nedeniyle eleştirilen Kıraç, milli takımın mağlubiyet için özür dilediğini söyledi.

"ÖZÜR DİLİYORUM, BEN SORUMLUYUM"

Kıraç, mağlubiyet nedeniyle kendisinin sorumlu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Özür diliyorum! Milli Takımın başarısızlığından tamamen ben sorumluyum. Neden "Milli" takıma milli duyguları öne çıkaran, Mehmetçik gibi bayrak gibi ortak olması gereken değerlerimizden "marş" yaptım ki? Hem de kimseden tek kuruş almadan ve beklemeden."



