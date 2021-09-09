Kiracı filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Kiracı filminin oyuncuları…

Kiracı filminde devlet memuru olan Kerim, geçim sıkıntısı çekiyor. Evde 3 çocuğu, eşi ve kayınvalidesiyle birlikte yaşayan Kiracı Kerim, ev sahipleriyle sürekli olarak didişir. Aldığı maaşın neredeyse yarısını kira olarak ödeyen Kerim’in bir ev alma hayali vardır.

KİRACI FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmen koltuğunda Orhan Aksoy'un oturduğu, başrollerinde Füsun Demirel ve Kemal Sunal’ın oynadığı Kiracı filmi, 1987’de İstanbul’da çekildi.

KİRACI FİLMİNİN KONUSU

Devlet memuru olan Kerim (Kemal Sunal) geçim sıkıntısı çekiyor. Evde 3 çocuğu, eşi ve bir de kaynanasıyla birlikte yaşayan Kerim’in, ev sahipleri ile başı beladadır. Aldığı maaşının yarısını kiraya veren Kerim, bir de ev sahibinin devamlı kira zammı istemesinden dolayı bunalmıştır.

Ev almak isteyen Kerim, yaşadığı geçim sıkıntısından dolayı bu hayalini bir türlü gerçekleştirememektedir. Son olarak ev sahibinin türlü olunlarına dayanamayan Kerim, çareyi başka bir eve taşınmakta bulur. Bu esnada iş yerindeki Sühendan da Kerim'e aşık olmuştur.

KİRACI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Kemal Sunal - Kerim

Nurettin Şen - Kerim'in bacanağı

Özlem Onursal - Sühendan

Füsun Demirel - Perihan

Tayfun Çorağan - Hüsnü

Nevzat Okçugil - Kerim'in kaynanası

Mustafa Suphi Baltacı - Tahir

Baykal Kent - Müteahhitten kazık yiyen otobüsteki adam

Adem Taşay - Hacı Bey'in oğlu Metin

Uluer Süer - Hacı Bey

Renan Fosforoğlu - Rafet Bey

Arap Celal - Bakkal



