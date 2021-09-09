Kiracı filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Kiracı filminin oyuncuları…

Kiracı filminde devlet memuru olan Kerim, geçim sıkıntısı çekiyor. Evde 3 çocuğu, eşi ve kayınvalidesiyle birlikte yaşayan Kiracı Kerim, ev sahipleriyle sürekli olarak didişir. Aldığı maaşın neredeyse yarısını kira olarak ödeyen Kerim’in bir ev alma hayali vardır.
Yönetmen koltuğunda Orhan Aksoy'un oturduğu, başrollerinde Füsun Demirel ve Kemal Sunal’ın oynadığı Kiracı filmi, 1987’de İstanbul’da çekildi.
Devlet memuru olan Kerim (Kemal Sunal) geçim sıkıntısı çekiyor. Evde 3 çocuğu, eşi ve bir de kaynanasıyla birlikte yaşayan Kerim’in, ev sahipleri ile başı beladadır. Aldığı maaşının yarısını kiraya veren Kerim, bir de ev sahibinin devamlı kira zammı istemesinden dolayı bunalmıştır.
Ev almak isteyen Kerim, yaşadığı geçim sıkıntısından dolayı bu hayalini bir türlü gerçekleştirememektedir. Son olarak ev sahibinin türlü olunlarına dayanamayan Kerim, çareyi başka bir eve taşınmakta bulur. Bu esnada iş yerindeki Sühendan da Kerim'e aşık olmuştur.
Kemal Sunal - Kerim
Nurettin Şen - Kerim'in bacanağı
Özlem Onursal - Sühendan
Füsun Demirel - Perihan
Tayfun Çorağan - Hüsnü
Nevzat Okçugil - Kerim'in kaynanası
Mustafa Suphi Baltacı - Tahir
Baykal Kent - Müteahhitten kazık yiyen otobüsteki adam
Adem Taşay - Hacı Bey'in oğlu Metin
Uluer Süer - Hacı Bey
Renan Fosforoğlu - Rafet Bey
Arap Celal - Bakkal
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