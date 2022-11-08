Kırgın Çiçekler'in yıldızı Gökçe Akyıldız dekolteli pozunu paylaştı! Fiziğine beğeni yağdı

En son 2022 yılında Seni Kalbime Sakladım dizisinde oynayan Gökçe Akyıldız, şimdilerde herhangi bir projede yer almıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, plaj pozlarıyla beğeni topladı.

Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede 150 bine yakın beğeni geldi.

Survivor yarışmacısı Emin Günenç, ''Fotoğrafçının kadrajı güzelmiş'' yorumuyla dikkat çekti.

2020 yılında eşi Mustafa Özyurt'tan boşanan Gökçe Akyıldız, oğlunun velayetini almıştı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncunun Instagram'da 4 milyonu aşkın takipçisi mevcut.

Yıllar içinde güzelliğine güzellik katan Gökçe Akyıldız, iddialı stiliyle de adından söz ettiriyor.



