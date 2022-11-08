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  4. Kırgın Çiçekler'in yıldızı Gökçe Akyıldız dekolteli pozunu paylaştı! Fiziğine beğeni yağdı

Kırgın Çiçekler'in yıldızı Gökçe Akyıldız dekolteli pozunu paylaştı! Fiziğine beğeni yağdı

08.11.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşinci Boyut ve Büyük Buluşma gibi yapımlarla akıllara kazınan Gökçe Akyıldız, Kırgın Çiçekler dizisinde hayat verdiği Songül karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Gökçe Akyıldız, bu defa göğüs dekolteli plaj pozlarıyla adından söz ettirdi.

Kırgın Çiçekler'in yıldızı Gökçe Akyıldız dekolteli pozunu paylaştı! Fiziğine beğeni yağdı

En son 2022 yılında Seni Kalbime Sakladım dizisinde oynayan Gökçe Akyıldız, şimdilerde herhangi bir projede yer almıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, plaj pozlarıyla beğeni topladı.

Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede 150 bine yakın beğeni geldi.

Kırgın Çiçekler'in yıldızı Gökçe Akyıldız'ın dekolteli plaj pozuna beğeni yağdı! Survivor yıldızı yorumsuz bırakmadı

Survivor yarışmacısı Emin Günenç, ''Fotoğrafçının kadrajı güzelmiş'' yorumuyla dikkat çekti.

Kırgın Çiçekler'in yıldızı Gökçe Akyıldız'ın dekolteli plaj pozuna beğeni yağdı! Survivor yıldızı yorumsuz bırakmadı

2020 yılında eşi Mustafa Özyurt'tan boşanan Gökçe Akyıldız, oğlunun velayetini almıştı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncunun Instagram'da 4 milyonu aşkın takipçisi mevcut.

Yıllar içinde güzelliğine güzellik katan Gökçe Akyıldız, iddialı stiliyle de adından söz ettiriyor.


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