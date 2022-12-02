Kırıkkale-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarında bariyerlere çarpan İ.D. idaresindeki otomobil, yol üzerinde durdu. Bu sırada arkadan gelen ve kazayı fark etmeyen H.S.'nin kullandığı otomobil de duramayarak önce bariyerlere ardından diğer araçtan inen yolculara çarptı.

Aynı yönde seyreden Ö.C. G. idaresindeki başka bir otomobil ise Ankara plakalı bir araca, S. K. yönetimindeki otomobil de duramayarak diğer araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilin çarpması sonucu yaralanan Fatma D., Esma B. ve Mehmet B. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.(AA)

