Kırklareli’nde Boşnak, Pomak, Arnavut ve Amuca lezzetleri sergilendi

Kırklareli 16. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri çerçevesinde Boşnak, Pomak, Arnavut ve Amuca lezzetleri tanıtıldı.

"YAYLA, BOLLUK, BEREKET, HASAT VE BAĞ BOZUMU ŞENLİKLERİ"

Kırklareli'nde bu yıl 16'ıncısı düzenlenen "Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" çerçevesinde Boşnak, Pomak, Arnavut ve Amuca'ya özgü tatlı ve yemekler tanıtıldı.

Bir otelin bahçesinde gerçekleşen etkinlikte Kaçamak, Pomak Böreği, Yağlı Çörek, Ciğer Aşı, Boşnak Böreği, Kaymaçina gibi yöresel ürünler yapıldı.

"ÇOK GÜZEL YEMEKLERLE BİZİMLE BURADA"

Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaşa, geleneksel yemeklerin yapıldığını ifade ederek, "Balkan Rumali yemeklerini ve geleneklerimizi yansıtmak adına 4 arkadaşımız çok güzel yemeklerle bizimle burada. Üsküp köyünde kadın kooperatifi Pomak Böreği, Kaçamak yaptı. Kaçamağı yaptıkları karpuz reçeli ile tatlandırdılar. Bir diğer mutfağımız Karıncak Köyünden Amuca yemekleri Yağlı Çörek ve Ciğer Aşı. Ciğer Aşı özellikle bayramlar, düğünlerde, kullandıkları geçmişi ve hatıralarını yansıtan yemekler. Diğer masada ise Kaymaçina dediğimiz Arnavut Tatlısı yapıldı" dedi.

Yapılan tatlı ve yemeklerin her aşaması katılımcılara anlatıldı. Etkinliğin sonunda tatlı ve yemekler katılımcılara ikram edildi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır