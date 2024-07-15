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Kirli Sepeti'nin Nergis'i Gözde Seda Altuner Sandık Kokusu'na transfer oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.07.2024 11:09
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Kirli Sepeti'nden ayrılan Gözde Seda Altuner hemen yeni bir projeyle anlaştı. Altuner, Demet Akbağ ve Uğur Yücel gibi usta isimlerin olduğu Sandık Kokusu'nda yer alacak.

Kirli Sepeti'nin Nergis'i Gözde Seda Altuner Sandık Kokusu'na transfer oldu

Başrollerinde Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun gibi isimlerin yer aldığı Kirli Sepeti dizisinde yapram dökümü yaşanıyordu. Diziye ilk olarak Gözde Seda Altuner, Serhat Kılıç ve Halil İbrahim Ceyhan veda etmişti.

Altuner, diziye veda eder etmez yeni dizi ile el sıkıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2. sezon hazırlıkları süren Sandık Kokusu dizisi ile anlaşan oyuncunun rolü de belli oldu.

Yeni sezona Şanlıurfa sahneleriyle başlayacak olan dizide Uğur Yücel’in canlandırdığı Hasan’ın kız kardeşi Gülnaz Başkaya’yı oynayacak.

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Dizinin kadrosuna son olarak Serkay Tütüncü’nün ardından Ali Yağcı katılmıştı.


Express
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Gözde Seda Altuner
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