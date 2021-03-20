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Kırmızı Kamyon setinden ilk kareler!

20.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye televizyonlarında daha önce işlenmemiş bir hikayeyi seyirci ile buluşturacak 10. Ev imzalı ‘Kırmızı Kamyon’ dizisinin setinden ilk kareler görücüye çıktı.

Kırmızı Kamyon setinden ilk kareler!

Türkiye televizyonlarında daha önce işlenmemiş bir hikayeyi seyirci ile buluşturacak 10. Ev imzalı ‘Kırmızı Kamyon’ yakında Show TV’de ekran yolculuğuna başlayacak. Diziden ilk kareler yayınlandı.

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Aksiyon ve dramın iç içe geçtiği hikayesiyle dikkat çeken ‘Kırmızı Kamyon’ çok yakında seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Kahraman itfaiyecilerin, kötülerle verdiği savaşı anlatarak bir ilke imza atacak ‘Kırmızı Kamyon’ dizisi aksiyon dolu hikayesinin yanı sıra kızına kavuşmak için hayata tutunan bir babanın duygu yüklü mücadelesi ile ekrana gelecek.

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Oyuncu kadrosunda Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır’ın buluştuğu dizinin çekimleri sürerken setten ilk kareler yayınlandı.

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Sema Ergenekon’un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya’nın kaleminin Osman Kaya’nın rejisiyle buluştuğu ‘Kırmızı Kamyon’ yakında Show TV’de yayınlanacak.

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Show TV
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