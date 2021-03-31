Kırmızı Kamyon Uğur kimdir? Görkem Sevindik kimdir? Görkem Sevindik nereli?

Görkem Sevindik, yine Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinde Boz karakterine de can vermiştir. İlk bölümü ile izleyici karşısına geçecek olan Kırmızı Kamyon dizisinin başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi başarılı isimler yer alıyor. Kırmızı Kamyon dizisi 31 Mart günü ilk bölümü ile saat 20.00’de Show TV’de!

GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?

Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Pusat karakteri ile yaşayan Görkem Sevindik, Kalbim Seni Seçti, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Söz gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde, Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Ramo dizisinde Boz karakterine hayat veren Görkem Sevindik, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

Görkem Sevindik'in rol aldığı diziler ve filmler: