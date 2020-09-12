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Kırmızı Oda 2. son bölüm! Kırmızı Oda 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 09:27 | Son Güncelleme

Kırmızı Oda 2. son bölümü ile TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Melisa Sözen'in Ayla karakteri ile konuk olduğu Kırmızı Oda'da Doktor Hanım'ı zorlayan bir hikaye yaşandı. Peki, Kırmızı Oda 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırmızı Oda son bölümü izlendi. Her hafta farklı konularla seyirci karşısına çıkan Kırmızı Oda'da bu akşam Melisa Sözen'in canlandırdığı Ayla karakteri vardı.

İşte Kırmızı Oda 2. son bölümünden detaylar...

KIRMIZI ODA 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda 3. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda’nın ikinci bölümünde hukuk fakültesinden birincilikle mezun olmasına karşın tuhaf karakteri ve davranışlarıyla Doktor Hanım’ı hayli zorlayan Alya ile öfke problemiyle başa çıkmaya çalışan Mehmet ve intihar girişiminin ardından hayata tutunmaya çalışan Meliha’nın hikayelerindeki yeni gelişmeler izleyenleri yine ekran başına kilitleyecek.

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MELİSA SÖZEN KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde bu hafta Alya karakterine Melisa Sözen hayat verecek.

Melisa Sözen ,6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Melisa Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmıştır. 2008 yılının yazında "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.

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