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  4. Kırmızı Oda'daki o sahneler RTÜK'ü rahatsız etti! Kanala ceza

Kırmızı Oda'daki o sahneler RTÜK'ü rahatsız etti! Kanala ceza

11.02.2021 10:38 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda'daki o sahneler RTÜK'ü rahatsız etti! Kanala ceza

Son dönemin en çok takip edilen işlerinden olan Kırmızı Oda dizisi bazı sahneleri sebebiyle ceza aldı. RTÜK TV8'e para cezası uyguladı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda her bölümüyle olay oluyor.

TV 8'de yayımlanan "Kırmızı Oda" dizisini inceleyen üst kurul, dizide annesi tarafından küçük bir kız çocuğuna yönelik yoğun fiziksel ve psikolojik şiddete başvurulduğu gerekçesiyle sorumlu yayıncılık anlayışının yok sayıldığı görüşüne vardı.

RTÜK: 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'daki yayın ilkelerinin ihlali nedeniyle kanala para cezası uygulanmasına karar verdi.

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