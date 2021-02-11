Kırmızı Oda'daki o sahneler RTÜK'ü rahatsız etti! Kanala ceza

Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda her bölümüyle olay oluyor.

TV 8'de yayımlanan "Kırmızı Oda" dizisini inceleyen üst kurul, dizide annesi tarafından küçük bir kız çocuğuna yönelik yoğun fiziksel ve psikolojik şiddete başvurulduğu gerekçesiyle sorumlu yayıncılık anlayışının yok sayıldığı görüşüne vardı.

RTÜK: 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'daki yayın ilkelerinin ihlali nedeniyle kanala para cezası uygulanmasına karar verdi.

