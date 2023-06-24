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Kırmızı Oda dizisiyle ilgili şok iddia! Senaryosu çalıntı mı? Bilirkişi raporu çıktı

24.06.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin reyting rekorları kıran başrolünde Binnur Kaya'nın rol aldığı Kırmızı Oda dizisiyle ilgili şoke eden bir iddia ortaya çıktı. 61 bölümlü, 100 milyon TL gelirli "Kırmızı Oda" dizisinin tamamının Batmanlı yazara ait kitaptan iktibas edildiği iddia edildi.

Kırmızı Oda dizisiyle ilgili şok iddia! Senaryosu çalıntı mı? Bilirkişi raporu çıktı

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırılan ve oyuncuları arasında Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan gibi isimlerin yer aldığı Kırmızı Oda dizisi hakkında şoke eden bir iddia ortaya çıktı.

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren dizinin senaryosunun çalıntı olduğu iddia edildi. 61 bölümlü, 100 milyon TL gelirli "Kırmızı Oda" dizisinin tamamı Batmanlı yazara ait kitaptan iktibas edildiği haberleri gündeme geldi. Yazar, yapım şirketine dava açtı.

Bir televizyon kanalında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi Batmanlı Yazar Mehmet Şah Yalçın'a ait kitaptan iktibas edildiği ileri sürüldü. 2018 yılında Paradoks adlı eserini çeşitli yarışmalara gönderen Yalçın, herhangi bir geri dönüş sağlanmamasına rağmen eserine ait içeriklere Kırmızı Oda adlı dizide rastladığı öne sürdü.

Kırmızı Oda

Yapım şirketine ve televizyon kanalına ihtarname göndermesine rağmen dizinin devam ettiğini belirten Yalçın, “1999 yılından bu yana "Paradoks" adlı eserimi yazmaya ve geliştirmeye çalışıyorum. Eserim iki seridir. İlk serisini 2018-2020 yılları arasında çeşitli yarışmalara ve yayın kuruluşlarına gönderdim ama geri dönüş gelmedi. Ben ikinci seriyi yazma sürecindeyken bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Kırmızı Oda' adlı dizi dikkatimi çekti. Diziyi incelemeye başladığımda dizinin tamamının benim eserime ait olduğunu fark ettim" dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORU ÇIKTI

Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Yalçın, "Bunun ispatına yönelik noterden belge alıp videolar çektim ve hukuk mücadelesine giriştim. İnfialin boyutu Kırmızı Oda'nın sadece birkaç bölümü ile ilgili değil, gerçek hayat hikâyesiymiş gibi gösterilen bu dizinin ismi dâhil tamamının şahsıma ait olduğu bilirkişi raporu ile de kanıtlandı.

Akabinde Batman Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat davası açtım. Gerçek hayattanmış gibi gösterilen bu dizinin tamamı aslında benim Paradoks adlı eserime ait olduğunu ispatlamaya çalışıyorum” diye konuştu.

Kırmızı Oda 2

Yapım şirketinin ve televizyon kanalının herhangi bir geri dönüş sağlamadığından dolayı suç duyurusunda bulunulduğunu ve 51 sayfalık bilirkişi raporu alındığını belirten Avukat Yunus Emre Hamidi. "Müvekkilimiz yazar Mehmet Şah Yalçın, 1999 yılından bu yana kaleme almış olduğu "Paradoks" adlı eserini birçok yayın kuruluşuna yarışmalara katılmak maksadıyla göndermiştir. Ancak herhangi bir netice alamamıştır. İlerleyen dönemlerde Türkiye'nin yakından takip ettiği ve bildiği Kırmızı Oda adlı diziyi merak etmiş ve izlediğinde dizide yaşanan olayların tamamen kendisine ait olan Paradoks adlı eserden alındığını tespit etmiştir" ifadelerinde bulundu.

Kırmızı Oda 3

Söz konusu bilirkişi raporu çok detaylı ve geniş olduğunu aktaran Hamidi, "51 sayfadan oluşmaktadır. Bu raporla müvekkilimizin mağduriyeti gün yüzüne çıkmıştır. Tüm bu nedenlerden dolayı tarafımızca müvekkilimiz adına Batman Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesinde maddi ve manevi tazminat davası açılmıştır. Söz konusu davamız hala derdesttir. Müvekkilimiz adına yaşanan tüm mağduriyetleri titizlikle takip edeceğimizi ve ilerde oluşması ihtimal mağduriyetler açısından da tüm yasal yollara başvuracağımızı müvekkilimiz adına bildiririz” ifadelerine yer verdi.

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Binnur Kaya Gülseren Budayıcıoğlu kırmızı oda Oyuncu

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