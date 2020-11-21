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  4. Kırmızı Oda ekrandaydı... 20 Kasım 2020 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Kırmızı Oda ekrandaydı... 20 Kasım 2020 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Hande Öztürk Hande Öztürk
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

20 Kasım Cuma günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. 20 Kasım Cuma günü reyting sonuçları belli oldu mu? Peki 20 Kasım Cuma akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

Kırmızı Oda ekrandaydı... 20 Kasım 2020 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

20 Kasım Cuma akşamı reyting yarışında TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. Dün akşam ekranlarda; Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Ramo, Babil, Çocukluk ve Hercai kıyasıya yarıştı. 20 Kasım 2020 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

selçuk tepeli

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Cuma günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı? Total reyting sonuçları merak ediliyor....

ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği Esra Erol'da programının ardından akşam kuşağında Hercai dizisi yeni bölümüyle seyirciyle buluştu.

Dün Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Ramo dizisinin yeni bölümü yayınlandı.

Kanal D'de akşam kuşağında ise Kanal D Ana Haber Bülteni'nden sonra yıllardır ekranlarda olan dizi Arka Sokaklar yeni bölümü yayınlandı.

Star Tv'nin akşam kuşağında Ana Haber Bülteni'nden sonra Babil dizisi yeni bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı.

Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; Zuhal Topal'la Sofrada, Selçuk Tepeli ile Ana Haber ve yeni bölümüyle sevilen dizi Çocukluk ekranlara geldi.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, Payitaht Abdülhamid dizisi yine yeni bölümüyle izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında Doya Doya Moda yarışmasından yayınlandı. Akşam kuşağında ise reyting rekorları kıran Kırmızı Oda dizisi ekranlara geldi.

arka sokaklar

20 KASIM 2020 CUMA REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 20 Kasım Cuma reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları total rakamlara göre açıklandı.

20 Kasım total reyting sonuçları şöyle sıralandı;

Kanal D'nin uzun yıllardır yayınlanan polisiye dizisi Arka Sokaklar reyting yarışında birinci sıraya yerleşti.

TV8'de yayınlanan ve yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran Kırmızı Oda yine ikinci sıraya yerleşti.

Fox TV'de akşam kuşağında yayınlanan Selçuk Tepeli ile Ana Haber Bülteni üçüncü oldu.

Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Ramo dizisi en çok izlenen dördüncü program oldu.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programı ise kendine beşinci sıradan yer buldu.

AB sonuçlarına göre ise ilk sırada TV8'in popüler dizisi Kırmızı Oda yer alırken ikinci sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, üçüncü sırada ise Ramo dizisi yer aldı. Dördüncü sırada Payitaht Abdülhamid yer alırken Payitaht Abdülhamid dizisini Babil dizisi takip etti.

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