TV yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 30 Ocak Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 30 Ocak Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 30 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 30 Ocak 2021 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 30 Ocak Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Ramo
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Alev Alev
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
00:15 Arıza
03:00 Çukur
07:30 Atv'de Hafta Sonu
10:00 Maraşlı
13:00 Maraşlı
16:00 Maraşlı
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Zorlu Yıllar
02:30 Kanatsız Kuşlar
05:00 Bir Zamanlar Çukurova
06:30 Sihirli Annem
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Hekimoğlu
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu
23:45 San Andreas: Mega Deprem
01:30 San Andreas: Mega Deprem
03:00 Müzik Arası
04:00 Afili Aşk
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Sen Çal Kapımı
15:45 Son Yaz
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
00:15 Kefaret
03:00 Yasak Elma
05:00 Bir Deli Rüzgar
06:00 İnadına Aşk
07:00 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Akrep
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
03:00 Menajerimi Ara
05:45 Geniş Aile
06:15 Oynat Bakalım
08:00 Çook Yaşa
09:45 Doğduğun Ev Kaderindir
12:45 Süper 1Takım
13:00 Survivor Panorama
15:00 Süper 1Takım
15:15 Kırmızı Oda
18:30 Süper 1 Takım
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Kırmızı Oda
04:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
04:20 Işığın Prensesi
06:20 Böyle Bitmesin
08:50 Yedi Numara
09:50 Tozkoparan İskender
11:20 Acemi Anneler Stüdyo
13:00 3'Te 3
14:55 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
01:45 Masumlar Apartmanı
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