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Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz yeni imajıyla olay oldu

04.04.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süre ekrana ara verdikten sonra Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Gürbüz yeni imajıyla dikkat çekti.

Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz yeni imajıyla olay oldu

Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Dizilere bir süre ara verip Ege'ye yerleşen Aslıhan Gürbüz'ün Kırmızı Oda ile ekranlara dönmesi sevenlerinde büyük heyecana neden olmuştu.

Özel hayatıyla da oldukça ilgi gören Aslıhan Gürbüz'ün yeni imajı da sosyal medyada gündem oldu. Aslıhan Gürbüz saçlarının rengini ve boyunu değiştirerek bahara yeni imajıyla girdi.

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Gürbüz'ün bu tarzı hayranlarından büyük beğeni aldı. Verdiği kilolarla da dikkat çeken güzel oyuncuya yorum yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi Aslıhan Gürbüz
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