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Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle, Kumru annesiyle yüzleşiyor

19.03.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in ilgiyle izlenen dizisi Kırmızı Oda Cuma akşamları izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Recai Nazlı'daki büyük değişimin sonrasında pişman olmuş ve durumu Doktor Hanım'a anlatmıştı. Peki Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle, Kumru annesiyle yüzleşiyor

Her Cuma saat 20:00'da yayınlanan TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yayınlanan son bölümde Recai Nazlı'daki büyük değişimin sonrasında pişman olmuş ve durumu Doktor Hanım'a aktarmıştı. Peki Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI (29. BÖLÜM)

Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ (28. BÖLÜM)

Kumru, Yavuz'dan kaçıp tek başına yaşam savaşı verdiği zamanlarda karşılaştığı Gümüş Teyze ile beraber hayatının nasıl değiştiğini Doktor Hanım'a anlatır.

Nazlı ise evliliğinde dengelerin tekrardan değiştiğini dile getirir ve Recai Nazlı'daki değişimin ardından yaşadığı pişmanlık duygusuyla Doktor Hanım'ın karşısına çıkar. Sadi evden ayrıldığı ve sokaklara sığındığı sıralarda karşılaşıp tanıştığı Mehmet ile beraber kendine nasıl yeni bir yaşam kurduğunu anlatır.

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TV8 Kırmızı Oda dizisi Aslıhan Gürbüz
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