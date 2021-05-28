Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Mitra herkesten sakladığı sırrını anlatıyor!

Her Cuma saat 20:00'da TV8'de yayınlanan sevilen dizi Kırmızı Oda, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Zafer, Mitra'dan görür görmez hoşlandığını Doktor Hanım'a anlatmıştı. Sadi ise, cezaevinde karışmış olduğu kavganın sonrasında yerleştirilmiş olduğu hücrede kabus gibi geçen günlerini anlatırken panik atak krizi geçirmişti. Peki Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI (39. BÖLÜM)

Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ (38. BÖLÜM)

Kırmızı Oda dizisinin 38. bölümünde Zafer, Mitra'dan görür görmez hoşlandığını heyecan içinde Doktor Hanım'a anlatır, Nihal'le ilgili de bir itirafta bulunur. Mitra (Melisa Aslı Pamuk), kardeşi Ali'nin aynı babası gibi olaylara nasıl karıştığını Doktor Hanım'a anlatırken, öte yandan Zafer'le tanışmalarının kendisinde uyandırdığı hisleri de Doktor Hanım'la paylaşır. Sadi (Erkan Petekkaya), cezaevinde karışmış olduğu kavganın ardından yerleştirilmiş olduğu hücrede kabus gibi geçen günlerini anlatırken panik atak krizi geçirir. Miço ise şaşırtıcı bir şekilde Sadi'yi ziyaret eder.



