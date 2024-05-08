Kırmızıya bürünen Defne Samyeli'nin sahne tarzı olay oldu! Mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı

Defne Samyeli magazin gündeminde ve sosyal medyada en çok konuşulan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Samyeli, kızları Derin ve Deren Talu ile yaptığı paylaşımlar da sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

51 yaşındaki Samyeli, sunuculuk ve oyunculuk dışında bir diğer yandan sahne de alıyor. Son olarak Defne Samyeli geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sahne aldı.

Kırmızılara büründüğü tarzıyla görenlerden tam not alan Defne Samyeli'nin, görünüşünü tamamlayan mücevherleri de gözlerden kaçmadı.

TAM 3 MİLYON TL

İddialara göre, nadir safir taşlardan ve pırlantalardan hazırlanan gerdanlığın fiyatı tam 3 milyon TL!





