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Kırmızıya bürünen Defne Samyeli'nin sahne tarzı olay oldu! Mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
08.05.2024 11:25
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İddialı paylaşımları ve özel hayatıyla çok konuşulan Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki sahnesiyle dikkat çekti. Kırmızılara bürünen Samyeli'nin mücevheri dikkat çekti. Mücevherin değeri ise duyanları şoke etti.

Kırmızıya bürünen Defne Samyeli'nin sahne tarzı olay oldu! Mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı

Defne Samyeli magazin gündeminde ve sosyal medyada en çok konuşulan ünlü isimler arasında yer alıyor.

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Samyeli, kızları Derin ve Deren Talu ile yaptığı paylaşımlar da sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

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51 yaşındaki Samyeli, sunuculuk ve oyunculuk dışında bir diğer yandan sahne de alıyor. Son olarak Defne Samyeli geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sahne aldı.

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Kırmızılara büründüğü tarzıyla görenlerden tam not alan Defne Samyeli'nin, görünüşünü tamamlayan mücevherleri de gözlerden kaçmadı.

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TAM 3 MİLYON TL

İddialara göre, nadir safir taşlardan ve pırlantalardan hazırlanan gerdanlığın fiyatı tam 3 milyon TL!

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Defne Samyeli yaşında
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