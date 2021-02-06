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Kırşehir'de vahşet! İkram Kaplan eşi tarafından 27 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

06.02.2021 15:48 | Son Güncelleme:
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Kırşehir'de vahşet! İkram Kaplan eşi tarafından 27 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde Zafer Kaplan (46), 24 yıllık eşi İkram Kaplan'ı (34) 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı Zafer Kaplan, gözaltına alındı.

Olay, ilçedeki Yenidoğan mahallesinde oturan 3 çocuk sahibi Kaplan çiftinin evinde meydana geldi. Belediyede işçi olan Zafer Kaplan, eşi İkram Kaplan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zafer Kaplan, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşini bıçakladı.

Alkollü olduğu iddia edilen Zafer Kaplan, daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını söyledi.

VÜCUDUNDA 27 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Polis ile birlikte gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İkram Kaplan'ın öldüğü belirlendi. İkram Kaplan'ın vücudunda 27 bıçak darbesi tespit edildi.
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ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Zafer Kaplan, polis tarafından gözaltına alındı.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İkram Kaplan'ın ölüm haberi üzerine Ankara'dan gelen yakınları, evin önünde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

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