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Kişilik testi! Bu fotoğrafta en çok hangi rengi görüyorsunuz?

Seray Üstün Seray Üstün
12.04.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Renkler bilinçaltının en gizemli yanlarından biridir. Renkleri algılama biçimleri aslında birçok soru işaretinin cevabıdır. En basitinden renkler bilinçaltı üzerinde etkilidir. Renklerin etkisine dair pek çok bilgi okuduğunuza eminiz ancak kişilik üzerindeki belirleyici rol üstlendiklerini daha önce hiç duydunuz mu?

Kişilik testi! Bu fotoğrafta en çok hangi rengi görüyorsunuz?

Gerçek benlik aslında toplumsal normlar ve genel ahlak kuralları içerisinde bilinçaltında gizlenmiştir. Gerçek benliğiniz hakkında yeni bir şeyler öğrenmek istiyorsanız bu kişilik testi sizlere yardımcı olabilir. Kişilik testine konu olan görselde ilk olarak hangi rengin dikkatinizi çektiğine odaklanmanızı istiyoruz. Sonuçların daha doğru çıkabilmesi için ilk gördüğünüz şeye dikkat etmenizi rica ediyoruz.

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Öncelikle bu teste hiçbir doğru ya da yanlış cevabın olmadığını belirtmemiz gerekir. Çünkü görsel algılama kişiden kişye farklılık gösterir. Aynı görsele bakan iki kişi birbirlerinden farklı alanları fark edebilir. Bu noktada görselde ilk neyi gördüğünüz önem taşır.

Turkuaz: Başarısızlıktan korkmadan hayatınız boyunca risk almayı tercih etmişsiniz. Cesaretiniz sayesinde pek çok sorunun üstesinden gelerek aslında yeni başlangıçlar yapabilmişsiniz. Oldukça hayalperest bir insansınız. Hayallerinizin peşinden giderek istediğiniz hedeflerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Sarı: Rahat ve uyumlu bir kişisiniz. Girdiğiniz ortamlarla bu özelliklerinizle dikkatleri üzerinize çekiyorsunuz. Sakin ve iç huzuru korumaya yönelik adımlar atmak hayat mottonuz haline gelmiş. Büyük ve kaotik olaylardan uzak duruyorsunuz.

Mavi: Hayatınızdaki her şeyi analiz ediyordunuz. Bu özelliğiniz sizi mükemmelliyetçi yapıyor. Bu nedenle bir hedef belirliyor ve onu gerçekleştirmek için realist adımlar atıyorsunuz.

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