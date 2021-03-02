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Giysiler ruh hali üzerinde etkilidir! Renkler psikolojinin üzerinde değişimlere neden olur

Seray Üstün Seray Üstün 02.03.2021 17:43 | Son Güncelleme:
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Giysiler ruh hali üzerinde etkilidir! Renkler psikolojinin üzerinde değişimlere neden olur

Renkleri algılama biçimi gelenekler, kültür ve doğanın etkileri üzerinden bilinçaltında farklı bir biçimde yorumlanır. Bu nedenle kıyafet seçimlerinde renkler belirleyici rol oynar. Üstelik kıyafetler ve renkler gündelik hayat ile ruh hali üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etki gösterir. Doğru renkleri seçmek ruh halinizi iyileştirebilir ve etrafınızdakilerin sizi daha çekici bulmasını sağlayabilir.

Kıyafet seçimi çoğu zaman bir işkenceye dönüşür. Uygun ortama göre kıyafet seçmek aslında kararsızlıkları da beraberinde getirir. Çoğu zaman içerisinde kendimizi daha mutlu ve enerjik hissettiğimiz kıyafetleri defalarca giyeriz. Hatta dolabı açar açmaz elimiz ilk olarak oraya gider. Bu yöntem elbette ki daha sağlıklı görünüyor. Peki kıyafet renklerinin yaşamınız üzerinde etkileri olduğunu biliyor musunuz? İşte detaylar...

KIRMIZI

kırmızı

Kırmızı renk pek çok kişinin bildiği gibi aşkın ve tutkunun rengidir. Kırmızı giymek bir bakıma cesaret ister. Ancak kırmızı kıyafetleri seçerken ten renginizi uygun olan bir tonunu tercih etmeniz en önemli detaydır. Kırmızı bir kıyafet, özgüveninizi artırabilir ve kalabalığın içinde öne çıkmanızı sağlayabilir. Dünyanın çoğu yerinde kırmızı renk, tehlikeli tutku ve cinsellik aurasına sahiptir. Tabii ki, gelin elbiselerinin geleneksel rengi olan Hindistan'da değilseniz!

Kırmızı ve siyahın kombinasyonu uzun zamandır bir moda klasiği haline geldi. Daha dengeli ve yumuşak bir etki için kırmızı ile beyaz veya bej de giyebilirsiniz.

SARI

sarı

Ünlü stil uzmanı Jeannie Mai'ye göre bu güneşli ve yaşamı onaylayan renk, en kaotik ve sıkıcı ortamlarda bile karşınızdaki kişiyle bir yakınlık kurmanız yardımcı olur. Hayat enerijisi ve pozitifliğin rengi olan sarı gününüzün daha olumlu geçmesini sağlar. Bununla birlikte, kırmızı renkte olduğu gibi, cildinizle çakışmayacak bir renk tonu seçmeye dikkat etmelisiniz.

MAVİ

mavi

Kırmızının antipodu olan mavi, kan basıncını düşürerek fizyolojimizi etkiler. İster işte zor bir günün ardından gevşemeyi planlıyor olun, ister çok önemli bir ilk buluşmaya hazırlanın, mavi giymek kesin bir seçenektir. Bu rengin hem rahatlamanıza hem de olumlu bir ilk izlenim yaratmanıza yardımcı olacağı kesindir.

YEŞİL

yeşil

Yeşil aynı anda hem sakinleştirici hem de canlandırıcı olabilecek başka bir renktir. Doğanın rengi olarak bilinen yeşil üzerinizdeki negatif enerjinin nötrlenmesini sağlar. Yeşilin birçok tonu vardır, bu da onu tüm cilt tipleri için uygun kılar. Yeşil eşyalarınızı vurgulamak istiyorsanız nötr renkli aksesuarlar kullanın. Hafif bir renk tonu kullanırken, yeşil eşyaları mücevherlerle veya parlak renkli bir şapkayla birleştirerek oynayabilirsiniz.

MOR

mor

Mor renk, deneyimli ve kendine güvenen bir izlenim yaratmak için oldukça idealdir. İş görüşmesi sırasında mor renk giymek daha dinamik, genç ve enerjik bir görünüme kavuşmanızı sağlar. Mor para ve bereketin sembolüdür. Mor, yaratıcılığı, asilliği, duygusallığı, azimliliği ve bereketi temsil eder. İnsanlara sakinliği ve sanatkarlığı çağrıştırdığı için lüks markalar tarafından, en çok tercih edilen, koyu renklerden biridir.

SİYAH

siyah

Siyah her renkle uyum gösteren oldukça popüler bir renktir. Gücün, zarafetin, resmiyetin ve otoritenin rengidir siyah. Genellikle moda sektörü ve de lüks markalar tarafından tercih edilir. Gizemin ve kötülüğün rengi olarak görülmesi siyahın negatif yönleridir. Kıyafet konusunda siyah renk sihirli bir etkiye sahiptir. Genel olarak siyah renkli eşyalar zayıflatma ve inceltme özelliğini gösterir.

TURUNCU

turuncu

Sarının güneşli kalitesi ile kırmızının derinliğini birleştiren bir renktir. Hareketlilik ve enerjisinin sembolü olan turuncu renk yaratıcılık damarlarını uyandırır. Bu kadar kendi kendine yeten bir rengi göze çarpan herhangi bir şeyle dengelememelisiniz. Bunun yerine soğuk veya nötr renklerle birlikte kullanmayı deneyin.

Turuncunun aslında arkadaş canlısı bir algılama biçimi vardır. Arkadaşlığı, dostluğu, başarıyı ve güveni temsil eden turuncu, insanların üzerinde baskı kurmadan güzel bir enerji yayılmasını sağlar. Turuncunun daha açık renklerini evde kullanmak daha sakin, huzurlu ve samimi bir ev ortamı elde etmenize yardımcı olur.

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