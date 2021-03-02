Giysiler ruh hali üzerinde etkilidir! Renkler psikolojinin üzerinde değişimlere neden olur

Kıyafet seçimi çoğu zaman bir işkenceye dönüşür. Uygun ortama göre kıyafet seçmek aslında kararsızlıkları da beraberinde getirir. Çoğu zaman içerisinde kendimizi daha mutlu ve enerjik hissettiğimiz kıyafetleri defalarca giyeriz. Hatta dolabı açar açmaz elimiz ilk olarak oraya gider. Bu yöntem elbette ki daha sağlıklı görünüyor. Peki kıyafet renklerinin yaşamınız üzerinde etkileri olduğunu biliyor musunuz? İşte detaylar... KIRMIZI Kırmızı renk pek çok kişinin bildiği gibi aşkın ve tutkunun rengidir. Kırmızı giymek bir bakıma cesaret ister. Ancak kırmızı kıyafetleri seçerken ten renginizi uygun olan bir tonunu tercih etmeniz en önemli detaydır. Kırmızı bir kıyafet, özgüveninizi artırabilir ve kalabalığın içinde öne çıkmanızı sağlayabilir. Dünyanın çoğu yerinde kırmızı renk, tehlikeli tutku ve cinsellik aurasına sahiptir. Tabii ki, gelin elbiselerinin geleneksel rengi olan Hindistan'da değilseniz! Kırmızı ve siyahın kombinasyonu uzun zamandır bir moda klasiği haline geldi. Daha dengeli ve yumuşak bir etki için kırmızı ile beyaz veya bej de giyebilirsiniz.

SARI Ünlü stil uzmanı Jeannie Mai'ye göre bu güneşli ve yaşamı onaylayan renk, en kaotik ve sıkıcı ortamlarda bile karşınızdaki kişiyle bir yakınlık kurmanız yardımcı olur. Hayat enerijisi ve pozitifliğin rengi olan sarı gününüzün daha olumlu geçmesini sağlar. Bununla birlikte, kırmızı renkte olduğu gibi, cildinizle çakışmayacak bir renk tonu seçmeye dikkat etmelisiniz. MAVİ Kırmızının antipodu olan mavi, kan basıncını düşürerek fizyolojimizi etkiler. İster işte zor bir günün ardından gevşemeyi planlıyor olun, ister çok önemli bir ilk buluşmaya hazırlanın, mavi giymek kesin bir seçenektir. Bu rengin hem rahatlamanıza hem de olumlu bir ilk izlenim yaratmanıza yardımcı olacağı kesindir. YEŞİL Yeşil aynı anda hem sakinleştirici hem de canlandırıcı olabilecek başka bir renktir. Doğanın rengi olarak bilinen yeşil üzerinizdeki negatif enerjinin nötrlenmesini sağlar. Yeşilin birçok tonu vardır, bu da onu tüm cilt tipleri için uygun kılar. Yeşil eşyalarınızı vurgulamak istiyorsanız nötr renkli aksesuarlar kullanın. Hafif bir renk tonu kullanırken, yeşil eşyaları mücevherlerle veya parlak renkli bir şapkayla birleştirerek oynayabilirsiniz.