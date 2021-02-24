Kişilik testi! T.C. kimlik numaranızı ezberleme şeklinize göre hangi zeka türüne sahipsiniz?

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün uzun yıllardır yürüttüğü Mernis uygulamasının hayata geçmesiyle her vatandaşın nüfus cüzdanında bulunan bir numaradır. Neredeyse bütün devlet işleri bu numara üzerinden yürütülür. Bu nedenle vatandaşların büyük bir bölümü sürekli nüfus suretlerine bakmak yerine bu kalıplaşmış 11 haneli numarayı ezberlemeyi tercih eder. Bu noktada herkesin geliştirdiği farklı bir ezber metodu olduğunu da söylememiz gerekir. Kimileri ikişerli kimileri ise üçerli gruplar halinde rakamları söyler. İşte bu gruplandırma şekli zeka türünüze göre ipuçları verir. 2-2-2-2-3 (ANALİTİK ZEKA) Bu zeka türünde olan kişilerin hayatındaki hemen hemen her olayı derinlemesine düşünen, neden-sonuç ilişkisi kuran insanlar olduğu söylenir. Pratik zekası oldukça gelişmiş olan bu kişiler genellikle sorun çözümü odaklı ilerler. Hatta sosyal hayatında bile davranışların ve tepkilerin sonuçlarına odaklanır. Üstelik bir işe adım atmadan önce kendisi için olumlu ve olumsuz olan yönleri derinlemesine düşünür.

2-2-2-2-2-1 (DİLBİLİMSEL VE MATEMATİKSEL ZEKA) Bu zeka türüne sahip olan kişilerin hitabet yeteneği yüksektir. Girdikleri sosyal ortamlarda anında dikkat çekerler ve bir anda ilgi odağı olurlar. İnsanları anlama ve empati kurma konusunda kendilerini geliştirmeyi başarmışlardır. Beynin her iki lobunu da etkin bir şekilde kullanan bu kişilerin hayatında daima bir denge vardır. Hem sözel hem de matematiksel zekaları oldukça güçlüdür. Bu nedenle analitik yeteneği ve sosyal taraflarını birleştiren bu kişiler karşılaştıkları olumsuzluklara çözüm bulma konusunda ustalaşmıştır. 3-2-2-2-2 (SOSYAL VE MÜZİKAL ZEKA) Sosyal yönü kuvvetli olan insanları anlatır. Konuşma yeteneği ile anında konunun merkezi olmayı başarırlar. Genellikle girdikleri ortamlarda anlatıcı görevini üstlenirler. Lider konumda olmayı ve dikkat çekmeyi seven insanlardır. Araştırmacı yönleri sayesinde hemen hemen her konuda az da olsa bir bilgi sahibi oldukları söylemek gerekir. Kendilerini çok iyi bir şekilde ifade eden bu kişilerin müzikle de araları iyidir. 4-4-3 (SORGULAYICI VE SPORTİF ZEKA) Bu zeka türüne sahip olanlar kendileri, çevresinde oluşan olayları kısaca hayatı sorgularlar. Her şeyin bir nedeni olduğuna inan bu kişiler oluşumların ve olayların başlangıcına odaklanırlar. Aradıkları bir cevabı bulma konusunda inatçı olan bu kişilerin en büyük özelliği araştırmacı yönleridir. Nedeni bulmadan akıllarına takılan o işi çözemezler. Araştırmacı kişiliğin yanında oldukça hareketli ve eğlenceli karakterlerdir. Durağanlık ve monotonluktan hiç hoşlanmazlar.